La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau- Alberto Ortega - Europa Press

Feijóo dice que para tener una casa hay que "heredarla, ocuparla o salir en los sumarios" y Abascal afirma que la solución pasa por reducir la inmigración "masiva"

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, ha suspendido al gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda y le ha exigido medidas "contundentes" para reeditar el gobierno de coalición, como expropiar pisos a fondos 'buitre' y bajar los alquileres un 30%.

Colau ha dejado este reproche a Sánchez durante el debate de los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones generales de los cuatro principales partidos del país, Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

El primer bloque del debate ha sido sobre vivienda y la candidata de Ada Colau le ha soltado a Sánchez: "Creo que se han hecho cosas bien en el gobierno progresista, pero creo que en materia de vivienda se ha suspendido".

A renglón seguido, la candidata y exalcaldesa de Barcelona ha exigido medidas como expropiar las viviendas en manos de fondos de inversión y bajar por ley los alquileres. También ha querido criticar que el PSOE "ha coincidido con la derecha" en mercantilizar la vivienda.

En el turno de réplica, Sánchez ha admitido que la vivienda es el principal problema del país y se ha comprometido a construir más vivienda, rehabilitar más vivienda, proteger mejor a la gente y "sortear" a los gobiernos autonómicos que no quieren aplicar la Ley de Vivienda de 2023.

Asimismo, ha enfatizado en la necesidad de un Parlamento que no esté dominado por PP, Vox y Junts y haya "más presencia progresista". A su vez, el candidato socialista ha recriminado que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya pagado un "aticazo" con siete millones de euros con dinero público.

Colau ha vuelto después a recriminarle a Sánchez que esa ley se aprobó "tarde" porque los precios ya eran muy altos en el mercado, por lo que, a su juicio, hacen falta medidas más ambiciosas. También ha insistido en preguntar a Sánchez si se compromete a expropiar viviendas, a lo que el presidente no ha respondido.

FEIJÓO: "PARA TENER UNA CASA HAY QUE HEREDARLA, OCUPARLA O SALIR EN SUMARIOS"

Además de Colau, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha lanzado a criticar la política de vivienda durante el mandato de Pedro Sánchez y ha sentenciado: "Con ustedes, para tener una casa hay que heredarla, ocuparla o salir en los sumarios".

Feijóo ha recriminado que desde 2018 se han producido un promedio de 90 desahucios al día y ha espetado que el Ejecutivo haya abanderado los decretos Maricarmen cuando ella misma acusó a Sánchez como uno de los principales culpables de su desahucio, y ha apostillado: "Si usted quiere utilizar el nombre de una mujer para recordar los decretos, le propongo que recuerde usted a Jéssica. Con ellas, les pagaban la hipoteca y les pusieron un piso".

El líder 'popular' también ha preguntado directamente a Sánchez si está en contra de la ocupación ilegal de viviendas, a lo que el jefe del Ejecutivo tampoco ha contestado, y ha reprochado que en 2023, Sánchez prometía que iba a ser la "legislatura de la vivienda" y el lema de las elecciones actuales es similar. "Amiga, date cuenta", ha zanjado mirando a cámara.

ABASCAL: "LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA SE DECIDEN EN LOS PUERTOS"

En el turno de Vox, Santiago Abascal ha censurado que en materia de vivienda cuando no se construye es que hay "escasez" y "altos precios", y prueba de ello, según él, es que la vivienda se ha encarecido un 74% en precio de compra y un 50% en alquileres.

Asimismo, ha denunciado los problemas de "hacinamiento" de la población y que el 52% de los inquilinos en España son extranjeros. "La conclusión que los precios de la vivienda, señores, se deciden en los puertos, en los aeropuertos y en las fronteras y es una estafa hablar de la vivienda sin hablar del problema de la inmigración masiva en España", ha concluido.