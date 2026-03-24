La compraventa de viviendas baja un 5% en enero, hasta las 57.489 operaciones

Archivo - Un hombre observa los anuncios de una inmobiliaria- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La compraventa de viviendas bajó en enero un 5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 57.489 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el primer mes del año, el más pronunciado desde junio de 2024, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en diciembre subiera un 7,9%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en enero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 5,4%, su mayor bajada desde junio de 2024, hasta un total de 43.916 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 3,8%, hasta las 13.573 operaciones.

El 92,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en enero fueron viviendas libres y el 7,2%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres retrocedió un 5,2% interanual, hasta las 53.364 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 2,6%, hasta sumar 4.125 transacciones.

En tasa intermensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), la compraventa de viviendas subió un 6,2%, con avances del 16,1% para las viviendas nuevas y del 3,4% para las usadas.

DOCE COMUNIDADES RECORTAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el primer mes del año, con 12.125, seguida de Cataluña (9.765) y Comunidad Valenciana (8.675).

Sólo en cinco regiones se vendieron el pasado mes de enero más viviendas que en igual mes de 2025 y en doce se vendieron menos, principalmente en Canarias, donde las compraventas de vivienda disminuyeron un 21,9%, y Madrid y Asturias, con descensos del 19,8% y del 14,7%, respectivamente.

Por contra, las cinco comunidades autónomas que presentaron los únicos avances interanuales en las compraventas de vivienda fueron Navarra (+20,5%), La Rioja (+11,8%), País Vasco (+9,2%), Andalucía (+4,5%) y Cataluña (+1,5%).

LAS FINCAS TRANSMITIDAS BAJAN UN 4,6%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de enero las 191.315 fincas, un 4,6% menos que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 4% menos de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 14,5% interanual; las transmitidas por herencia retrocedieron un 7,4%, y las operaciones por permuta disminuyeron un 11,8%.

El 87,7% de las compraventas registradas en enero correspondieron a fincas urbanas y el 12,3% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas bajó un 2,2% interanual y se situó en 13.854, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, descendió un 4,2%, hasta las 99.131.