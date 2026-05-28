La compraventa de viviendas cae un 4,7% en marzo y el precio se dispara un 7%, según los notarios

Archivo - Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 4,7% en marzo en comparación al mismo mes de 2025, hasta las 65.725 operaciones, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 0,3%, con 35.388 créditos, según datos del Consejo General del Notariado difundidos este jueves.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado se situó en marzo en 2.009 euros, un 7% más que en igual mes del año pasado, registrándose los mayores avances, de dos dígitos, en Asturias (+22,2%), Comunidad Valenciana (+17,9%), Cantabria (+14,5%), Madrid (+12%), Murcia (+11,2%) y Canarias (+10%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 5,8% interanual en marzo, alcanzando las 49.751 unidades, mientras que las compraventas de viviendas unifamiliares bajaron un 1,1% interanual, hasta las 15.974 operaciones.

Por su lado, los precios de los pisos subieron un 9,7% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.332 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.454 euros, un 2,2% más.

LA COMPRAVENTA CAE EN 13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La compraventa de vivienda descendió en marzo en 13 comunidades autónomas en tasa interanual y subió únicamente en Castilla-La Mancha (+8,2%), Extremadura (+4,8%), Aragón (+4%) y Madrid (+0,1%).

Los mayores retrocesos interanuales se los anotaron Navarra (-33,4%), Baleares (-17,8%), Cantabria (-13,7%), Andalucía (-8,5%), Comunidad Valenciana (-7,4%), Galicia (-7,2%), Murcia (-6,2%), Asturias (-5,6%) y La Rioja (-5,4%).

También se registraron descensos, aunque más moderados que la media nacional, en País Vasco (-0,4%), Canarias (-0,9%), Castilla y León (-3,5%) y Cataluña (-3,9%).

EL PRECIO DE LA VIVIENDA SÓLO BAJA EN LA RIOJA Y NAVARRA

Por su parte, el precio del metro cuadrado subió en marzo en 15 autonomías en tasa interanual y sólo disminuyó en La Rioja (-9,5%) y Navarra (-6,8%).

En el otro extremo, con los mayores repuntes, de dos dígitos, se situaron Asturias (+22,2%), Comunidad Valenciana (+17,9%), Cantabria (+14,5%), Madrid (+12%), Murcia (+11,2%) y Canarias (+10%).

También crecieron los precios, aunque en menor medida, en Cataluña (+7,1%), País Vasco (+6,7%), Galicia (+6,4%), Castilla-La Mancha (+5,6%), Baleares (+4,2%), Aragón (+3,5%), Andalucía (+3,1%), Castilla y León (+2,1%) y Extremadura (+1,9%).

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN A LA VIVIENDA

Según los notarios, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 0,3% interanual en marzo, hasta las 35.388 operaciones, con una cuantía media de 182.170 euros, un 10,3% más.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,8%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,1% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda crecieron en marzo en seis comunidades en tasa interanual y bajaron en 11, especialmente en Navarra (-28,8%), Cantabria (-12,4%) y La Rioja (-12,3%).

También se redujeron en Asturias (-9,7%), Baleares (-8,5%), Castilla y León (-7,9%), Andalucía (-3,9%), Aragón (-3,3%), Galicia (-3,2%), Comunidad Valenciana (-2,6%) y Castilla-La Mancha (-1,6%).

Por contra, los préstamos aumentaron en Canarias (+11,9%), Extremadura (+10,8%), Cataluña (+7%), Madrid (+6,1%), País Vasco (+4,1%) y Murcia (+2%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, la evolución fue prácticamente homogénea, con ascensos en 16 comunidades, destacando los aumentos de Baleares (+27,3%) y Aragón (+22,1%). El único descenso lo registró La Rioja (-11,8%).