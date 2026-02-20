La compraventa de viviendas se dispara un 11,5% en 2025 y marca su mayor cifra en 18 años

1061792.1.260.149.20260220090032 La compraventa de viviendas - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte anual, la compraventa de viviendas encadena dos años consecutivos de ascensos después de haber repuntado un 9,7% en 2024.

La compraventa de viviendas no superaba las 700.000 operaciones desde el año 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 compraventas.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2025 se ha debido al incremento tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como al de las compraventas de viviendas nuevas.

En concreto, en 2025 se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3% más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1%, hasta las 155.910, su mayor cifra desde el año 2011.

El 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 6,8%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 12,3% en 2025, hasta las 665.866 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 1,8%, hasta sumar 48.371 transacciones.

TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA EN 2025

Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2025 sus operaciones de compraventa de viviendas. Los mayores ascensos se dieron en Castilla y León (+18,9%), Castilla-La Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%) y Extremadura (+16,1%), mientras que los aumentos más moderados se los anotaron Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%) y Madrid (+4,8%).

Andalucía fue la región que más operaciones de compraventa de viviendas realizó el año pasado, con 143.794, seguida de Cataluña (112.585), Comunidad Valenciana (110.591) y Madrid (81.681).

Las menores cifras de compraventa de viviendas se dieron en La Rioja (5.607), Navarra (7.495) y Cantabria (10.448).

LAS COMPRAVENTAS SE DISPARAN UN 37,7% INTERANUAL EN DICIEMBRE

En el último mes de 2025, la compraventa de viviendas se incrementó un 7,9% en relación a diciembre de 2024, hasta sumar 54.148 operaciones, la mayor cifra en un mes de diciembre desde el inicio de la serie en 2007. Con este repunte, se encadenan dos meses consecutivos de ascensos interanuales.

El pasado mes de diciembre se realizaron 11.694 compraventas de viviendas nuevas, un 2,9% más que en diciembre de 2024, mientras que la compraventa de viviendas de segunda mano se incrementó un 9,3% interanual, hasta las 42.454 operaciones.

En tasa intermensual (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), la compraventa de viviendas retrocedió un 7,5%, con caídas del 8,2% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 7,3% en el de las viviendas usadas.

SUBE UN 11,4% EL TOTAL DE COMPRAVENTAS DE FINCAS EN 2025

Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas por compraventa en 2025 totalizaron 1.375.494, cifra que representa un aumento del 11,4% sobre 2024.

Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 7,1% en 2025, hasta un total de 167.453 operaciones. Por su parte, las compraventas de fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) se incrementaron un 12%, hasta 1.208.041 operaciones.