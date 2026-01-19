La compraventa de viviendas logra su mejor noviembre en 18 años, con 58.500 operaciones (+7,8%)

Archivo - Fachada de vivienda - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas subió el pasado mes de noviembre un 7,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 58.546 operaciones, su mayor cifra mensual en un mes de noviembre desde el inicio de la serie en 2007, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance registrado en el penúltimo mes del año pasado, la compraventa de viviendas retoma los ascensos interanuales después de que en octubre bajara un 2,5%.

El repunte interanual de la compraventa de viviendas en noviembre de 2025 fue consecuencia tanto del incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas, que avanzaron un 4,1%, hasta las 12.742 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 8,9%, hasta las 45.804 operaciones.

El 93,6% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de noviembre fueron viviendas libres y el 6,4%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 9,1% interanual, hasta las 54.790 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 8,5%, hasta sumar 3.756 transacciones.

En tasa intermensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), la compraventa de viviendas bajó un 13,6%, con descensos del 11,9% para las viviendas nuevas y del 14,1% para las usadas.

