El Congreso evalúa a los candidatos elegidos por Óscar Puente para la nueva Comisión de Investigación de Accidentes

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes del Congreso examinará este martes, 26 de mayo, las propuestas del Gobierno para la nueva Comisión de Investigación de Accidentes de trenes, aviones y barcos, con el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo Saavedra como candidato a presidir el organismo.

El real decreto que desarrolla los estatutos de la nueva comisión de investigación de accidentes establece que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene que presentar a la Comisión de Transportes del Congreso una propuesta para la presidencia del organismo y otros seis consejeros.

Puente ha elegido a Espejo Saavedra como candidato a la presidencia, que tendrá que realizar una comparecencia inicial ante la comisión. Los grupos parlamentarios podrán formular las preguntas que consideren oportunas para hacer una valoración y votar su propuesta.

Según consta en la ley que regula el nuevo organismo de investigación de accidentes, la elección de la persona que vaya a ostentar la presidencia se realizará por mayoría absoluta en la primera votación, y mayoría en segunda.

DOS CONSEJEROS PARA CADA ÁREA

Tras la comparecencia del candidato a presidente será el turno de los consejeros bajo un mismo esquema. Los candidatos tienen que tener por ley una especialización en las áreas que integran la comisión, esto es en materia ferroviaria, marítima y de aviación. En concreto, dos consejeros tienen que ser especialistas en el ámbito de trenes, otros dos en el de barcos y otros dos en el de aviones.

En lo relativo al ámbito de aviación, el Gobierno ha propuesto a la actual subdirectora general de transporte aéreo, Verónica Elvira Olalla, y la capitana en Iberia María Teresa Lumbreras Encinas. Dentro de la especialización marítima, comparecerán la directora de operaciones portuarias del Puerto de Tarragona, Nuria Obiols Vives; y el capitán marítimo de Arousa, Juan Andrés Pérez Pérez.

Por último, en lo relativo al sector ferroviario los candidatos son Adolfo Moreno Díaz, que es asesor en seguridad ferroviaria y formaba parte como vocal en la comisión de investigación de accidentes de trenes; y Jorge Navacerrada Álvarez.

Tras la comparecencia de los candidatos y candidatas, en el caso de que los grupos parlamentarios hayan presentado vetos a los mismos se someterán a votación. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección. La renovación de los consejeros y consejeras se hará por mitades cada tres años, de modo que, manteniendo su número, ninguno permanezca en su cargo por tiempo superior a seis años.

La nueva comisión de investigación de accidentes asumirá las competencias que ahora se dividen entre la CIAIM (Marítimos), CIAIAC (Aviación Civil) y CIAF (Ferroviarios), organismo este último que fue el encargado de la investigación de la tragedia de Adamuz en la que fallecieron 46 personas.