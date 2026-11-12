Consumo cifra en 4.341 euros el ahorro mediano por hogar con la prórroga de los alquileres

Archivo - Edificio de pisos en construcción - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Consumo estima que la prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar durante los dos años de extensión, una medida que podrá afectar a 1.895.676 contratos y beneficiar a cerca de cinco millones de personas.

La iniciatira está incluida en el Real Decreto-ley con medidas de vivienda que se someterá este jueves a votación en la Diputación Permanente del Congreso y establece la prórroga obligatoria de los contratos que venzan antes de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2028. La disposición ya está en vigor, pero deberá convalidarse este jueves para mantener su vigencia.

Según los datos del Ministerio de Consumo, la prórroga permitirá mantener los contratos "en las mismas condiciones". El departamento calcula que el ahorro mediano por hogar en el conjunto de los dos años alcanzará los 4.341 euros.

Para estimar el número de personas beneficiadas, el Ministerio toma como referencia los datos del INE, que sitúan en 2,59 el número medio de personas por hogar que vive de alquiler a precio de mercado. De esta forma, estima que los contratos prorrogables podrán beneficiar a unos 4,9 millones de personas.

DIFERENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El impacto económico varía en función del territorio. La Comunidad de Madrid registra un ahorro mediano de 9.152 euros por hogar, mientras que en Baleares alcanza los 10.090 euros. En Andalucía, la cifra oscila entre los 2.044 euros de Córdoba y los 10.625 euros de Málaga.

En la Comunidad Valenciana, el ahorro se sitúa entre los 3.890 euros de Castellón y los 8.436 euros de Valencia. En Canarias, oscila entre los 4.128 euros de Las Palmas y los 7.596 euros de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, en Galicia varía entre los 1.760 euros de A Coruña y los 3.455 euros de Lugo; en Aragón, entre los 1.811 euros de Huesca y los 4.110 euros de Zaragoza; y en Castilla-La Mancha, entre los 2.987 euros de Albacete y los 6.220 euros de Guadalajara.

En Castilla y León, el ahorro mediano oscila entre los 2.551 euros de Palencia y los 6.257 euros de Segovia, mientras que en Extremadura se sitúa entre los 2.479 euros de Badajoz y los 3.464 euros de Cáceres.

El Gobierno no ha realizado una estimación del impacto económico en Cataluña, al tratarse mayoritariamente de territorios declarados zonas de mercado residencial tensionado.

METODOLOGÍA

El Ministerio ha elaborado las estimaciones mediante una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria, que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas en el territorio fiscal común, con datos hasta 2023.

Para calcular el ahorro, compara durante los dos años de prórroga la renta del contrato prorrogado, con sus actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, cuyo precio se estima a partir de los precios de oferta de Idealista en cada provincia.

En las zonas de mercado residencial tensionado no se contempla un incremento de la renta en los nuevos contratos, dado que esta no puede superar la del contrato anterior.

El cálculo parte del supuesto de que todos los inquilinos solicitan la prórroga. Por su parte, las estimaciones de población beneficiada se realizan a partir del tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad autónoma, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE.