Cuerpo defiende recuperar la construcción de vivienda pública para tener una oferta de alquiler asequible

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado por recuperar la construcción de vivienda pública que sirva para tener una oferta de alquiler asequible, en especial para los jóvenes.

"Necesitamos recuperar la construcción, pero no cualquiera, sino la de vivienda pública que sirva para tener una oferta de alquiler asequible y con un empuje especial para los jóvenes", apuntó durante su intervención en el 'Diálogo por el Futuro de la Prosperidad', organizado por Talento por el Futuro.

Cuerpo ha recordado que la ausencia de inversión en el ámbito de la vivienda en los últimos 15 años ha generado, entre otras cosas, que el sector de la construcción suponga un 6% del PIB del país frente al 13% que aportaba en 2008, en pleno 'boom' inmobiliario.

El titular de Economía ha reiterado que la vivienda "es la gran prioridad" para el Gobierno, puesto que se ha convertido en "un tema social o de proyecto de vida" para muchos jóvenes que están viendo cómo se retrasa la edad de emancipación.

Uno de las principales problemáticas identificadas por el Ejecutivo es la conocida como trampa del alquiler: "Esta trampa del alquiler supone que ahora mismo es más caro vivir de alquiler en muchas situaciones que pagar la hipoteca asociada a la compra de una vivienda. Pero los jóvenes no pueden acceder a la compra porque no tienen la capacidad de generar el ahorro suficiente", señaló.

Ante esta cuestión, el ministro recordó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofrece una línea de avales destinada a menores de 35 años que cumplan con una serie de criterios para acceder a su primera vivienda.

PROTEGER EL MULTILATERALISMO

Cuerpo ha defendido la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque de Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) por adquirir una mayor relevancia en el contexto geopolítico actual.

El ministro ha asegurado que, tras 25 años de negociaciones, "es una señal" de que, aplicando los valores o principios genuinamente europeos del derecho internacional, "proteger el multilateralismo y entran en acuerdos que supongan una mejora para ambas partes, no imponiendo, también funciona y puede generar un elemento de prosperidad en ambas partes".

"La importancia de tener un socio geopolítico como Mercosur en estos momentos es incluso mayor que el propio acuerdo comercial en sí", remarcó.