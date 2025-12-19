Culmia refinancia 100 millones de deuda mediante un préstamo sindicado coordinado por BBVA y Santander

Archivo - El consejero delegado de la promotora, Francisco Pérez - CULMIA - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Culmia ha formalizado la refinanciación de 100 millones de euros de deuda corporativa mediante un préstamo sindicado suscrito con cinco entidades financieras españolas, entre las que figuran como coordinadoras BBVA y Santander.

Así, tal y como ha detallado la compañía en un comunicado este viernes, dicha operación permite cancelar en su totalidad una financiación previa de 153,8 millones de euros, cuyo vencimiento estaba previsto en 2025, al tiempo que adecua el perfil de deuda al horizonte de negocio de la compañía.

En concreto, el nuevo préstamo cuenta con un plazo inicial de tres años, con la posibilidad de extenderse un año adicional, lo que proporciona a Culmia un marco de financiación "estable y predecible para acompañar su plan estratégico".

EL OBJETIVO ES SOSTENER LA ACTIVIDAD ORDINARIA DE LA FIRMA

La financiación se estructura como préstamo sindicado y está destinada a sostener la actividad ordinaria de Culmia en sus diferentes líneas de negocio: desarrollo de vivienda en compraventa, alquiler, vivienda asequible y gestión y urbanización de suelo en algunos de los principales desarrollos urbanísticos del país.

En paralelo a la nueva financiación, la empresa ha procedido a amortizar el resto del saldo pendiente del préstamo anterior, lo que supone una reducción adicional del apalancamiento y una fortaleza financiera mayor para acompañar su plan estratégico.

En este sentido, el director financiero de Culmia, Juan Carlos Urbano ha explicado que "el apoyo continuado de un núcleo estable de entidades financieras demuestra la confianza de la banca en Culmia, así como en su capacidad de ejecución y en la visibilidad de su 'pipeline' de proyectos".

"Disponer de una financiación corporativa sólida y adaptada a la realidad y estrategia de la firma nos permite seguir impulsando desarrollos residenciales, urbanizando nuevos suelos y aprovechando oportunidades de inversión", ha añadido.

El préstamo ha sido estructurado como un sindicado en el que participan cinco bancos, con BBVA y Banco Santander como entidades coordinadoras, junto a otras entidades financieras nacionales entre las que figura Banco Sabadell, Kutxabank y Bankinter.

Con esta operación, Culmia ha destacado que "fortalece su posición como uno de los actores clave del mercado residencial español, al tiempo que gana flexibilidad para acompañar el crecimiento del sector", especialmente en ámbitos como la vivienda asequible, donde la empresa acumula experiencia y un volumen relevante de proyectos adjudicados y en desarrollo.