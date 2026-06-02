Díaz asegura que negociará "hasta el último minuto y lo que sea menester" para que se congelen los alquileres

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que está dispuesta a negociar "hasta el último minuto y lo que sea menester" para que se apruebe en el Congreso la congelación de los alquileres.

Díaz, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha denunciado que la vivienda es la principal fábrica" de desigualdad en España y ha recordado que las tres derechas, PP, Vox y Junts, tumbaron en su día el decreto que iba a permitir a "miles y miles" de personas renovar sus contratos de alquiler con un tope del 2%.

La ministra ha señalado que el Gobierno está trabajando en otro decreto de congelación de alquileres y espera que esta vez las tres derechas voten a favor.

En este sentido y preguntada por si tiene ya atado el 'sí' de Junts, Díaz ha asegurado que si lo tuviera, el decreto ya estaría ratificado en el Congreso.

"Lo que me gustaría es ver que las tres derechas, cuando presentemos el Real Decreto, voten a favor de esta medida. A mi me gustaría tener un Partido Popular que está del lado de la gente. El Partido Popular ha tumbado ese Real Decreto igual que las otras dos derechas en España. Se ha colocado del lado de los fondos buitres en nuestro país, de los que especulan con la vivienda. Y esto la ciudadanía lo tiene que saber", ha indicado.

La ministra ha insistido en que está dispuesta a negociar "lo que sea menester". "Yo entiendo las diferencias políticas, pero cuando sabemos que transversalmente el problema que tiene España se llama vivienda, bueno, pues, por nosotros no va a ser. Negociaremos hasta el último minuto. Lo que sea menester", ha recalcado.