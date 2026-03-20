Díaz y Bustinduy celebran el acuerdo para prorrogar los contratos de alquiler, que será de dos años

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, han celebrado que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo para prorrogar los contratos de alquiler durante dos años frente a la guerra de Irán.

"Para esto estamos en el Gobierno", ha recalcado Yolanda Díaz en un mensaje en su red social 'Bluesky', en el que ha subrayado que el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes también incluye control de los márgenes empresariales y amplía la protección a los trabajadores y trabajadoras.

Para Díaz, este acuerdo amplía el 'escudo social' para proteger a la gente frente a la guerra "ilegal" de Trump en Oriente Próximo.

Así lo ha indicado después de que el Consejo de Ministros extraordinario se haya retrasado este viernes más de dos horas por las discrepancias entre Sumar y el PSOE en relación a las medidas que debe llevar el Real Decreto ley para hacer frente al conflicto bélico de Irán.

Finalmente, el Gobierno aprobará dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Por su lado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, ha calificado a través de 'Bluesky' la prórroga de los contratos de alquiler por dos años y los mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas como dos conquistas "importantísimas" para la mayoría social del país.