Díaz defiende congelar los alquileres en el decreto por Irán y sigue negociando con el PSOE sobre la materia

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve de "sentido común" congelar los precios del alquiler en el decreto de medidas que el Gobierno aprobará el próximo viernes para hacer frente al conflicto en Irán y ha asegurado que desde Sumar siguen negociando con el PSOE para avanzar en la materia.

"Es evidente que están subiendo los precios, no sólo del gasoil y de la gasolina, sino también de la cesta de la compra. Y es evidente que hay un problema habitacional en España. En todas las prórrogas que hemos hecho de los decretos de las sucesivas crisis hemos congelado los precios de los arrendamientos en el país y esto es lo que estamos pidiendo", ha expuesto Díaz en declaraciones a la prensa a su salida de la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Preguntada por las reticencias del 'ala socialista' del Gobierno a incorporar medidas sobre la vivienda en el decreto que se aprobará el viernes, Díaz ha recalcado que satisfacer un arrendamiento en cualquier ciudad de España, no solo en Madrid o en Barcelona o en las grandes ciudades, como Sevilla o Valencia, es "misión imposible", por lo que ha defendido avanzar en medidas en materia de vivienda, como lo están haciendo muchas de las fuerzas en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha trasladado después de que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, haya dado a entender este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el plan integral ante las consecuencias de la guerra en Irán no incluirá medidas de vivienda, pese a las peticiones de Sumar y otros socios parlamentarios, aunque no lo ha descartado claramente y ha remarcado que se trata de un área prioritaria y una preocupación compartida con sus socios de Gobierno.

Díaz ha reconocido que la situación no es la misma que durante la crisis en Ucrania, pero ha mandado un mensaje de tranquilidad y serenidad a los trabajadores, empresas y toda la ciudadanía, porque el Gobierno va a hacer "lo que tiene que hacer".

"A este Gobierno se le puede criticar lo que sea, pero crearme que, por desgracia, tenemos experiencia en gestionar crisis", ha expuesto.