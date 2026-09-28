Díaz dice que el decreto de vivienda debe incluir "sí o sí" prórroga de alquileres y protección ante desahucios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado que el Real Decreto de vivienda que previsiblemente se aprobará este mates en el Consejo de Ministros debe incluir "sí o sí" la "prórroga de alquileres, la protección de desahucios, regulación de temporada y por habitaciones y el fin del fraude turístico".

Así lo ha expresado Díaz a través de una publicación en su perfil de BlueSky, donde ha recalcado que desde su formación, Sumar, no van "a dar por bueno un decreto que no esté a la altura de la emergencia" que existe en materia de vivienda.

Este mismo lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, han desvelado que el Gobierno del que forman parte aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen y han avisado de que ya no valen "medias tintas ni parches".

Esta última, además, ha advertido, en BlueSky, que no van a permitir que se diluyan las medidas que exige la calle, "ni a validar un texto que no esté a la altura".

"Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros", ha advertido, por su parte, García.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han reiterado este lunes su intención de presentar el decreto este martes en el Consejo de Ministros con una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda", entre ellas la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.