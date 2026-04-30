Díaz estudiará "todas las medidas jurídicas y políticas" para sacar adelante la prórroga de los alquileres

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que estudiarán "todas las medidas de carácter político y jurídico" para sacar adelante la prórroga de los contratos de alquiler después de que esta semana el decreto con esta medida fuera tumbada en el Congreso con los votos de PP, Junts y Vox.

"Las tres derechas han votado en contra de una norma que sus votantes quieren. El 60% de los votantes del Partido Popular, de Vox, de Junts, la quieren (...) Es que ha afectado a medio millón de catalanes y catalanas y a tres millones de personas en el conjunto del país. Y sus votantes no comparten lo que están haciendo esos partidos políticos. Luego nos extrañamos de que exista desafección ciudadana en nuestro país o crezca la extrema derecha", ha afirmado la ministra.

Díaz, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha indicado que Sumar va a trabajar con el PSOE, su socio de gobierno, para abordar el problema de la vivienda, "la principal fábrica de desigualdad" de España.

"Vamos a trabajar con la parte socialista del Gobierno, somos dos formaciones diferentes, compartimos diagnóstico sobre la problemática y no tanto las soluciones y no comprendo muy bien por qué", ha dicho la ministra.

En todo caso, ha insistido en que la prórroga de los alquileres es una medida ganada en la calle y que "cuando hay fuerza social, esto llega al Congreso y se gana".

Para la ministra, la construcción de un parque público de viviendas de alquiler social sería una solución a largo plazo a la problemática de la vivienda, pero considera que hay que actuar ya, de inmediato, sobre los precios de la vivienda en venta y alquiler.