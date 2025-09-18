Los distritos de Barcelona superan al resto de grandes ciudades en el fenómeno del 'alquiler exprés'

Archivo - Imagen de la Torre de Glòries de Barcelona con la Sagrada Família de fondo. - MIRADOR TORRE GLÒRIES - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los distritos de Barcelona superaron al resto de distritos de grandes ciudades en el fenómeno del 'alquiler exprés' durante el segundo trimestre, aquel que se formaliza en menos de 24 horas desde que se anuncia, y en todos los barrios de la ciudad condal este tipo de arrendamientos superan el 10% del total, a excepción de Ciutat Vella (6%), según un informe de Idealista.

En concreto, los distritos barceloneses con mayor presión en sus mercados fueron Sant Andreu, Horta Guinardó y Nou Barris, con tasas de alquiler exprés de 22%, 21% y 19%, respectivamente. A su vez, fueron los distritos más asequibles de la capital catalana para arrendar, por debajo de los 17,5 euros el metro cuadrado al mes.

Además, según el portal inmobiliario 'online', los expertos afirman que prácticamente es imposible negociar el precio de un alquiler en Barcelona, y que ya se han dado casos en los que la renta acaba siendo más elevada que la ofertada inicialmente, ya que hay inquilinos dispuestos a pagar más con tal de quedarse la vivienda.

MORATALAZ, LATINA Y PUENTE DE VALLECAS LIDERAN LA TASA EN MADRID

En el caso de Madrid, Moratalaz (11%), Latina y Puente de Vallecas, ambos con un 10% de alquileres exprés sobre el total, fueron los distritos con un total de anuncios publicados en Idealista que se dan de baja en menos de 24 horas.

Por otra parte, los distritos con los precios más caros de la ciudad presentan las tasas más bajas de alquileres exprés, como se puede observar en Retiro (6%), Chamartín y Centro (ambos en un 5%) o Chamberí y Salamanca, apenas con un 4% del todos los anuncios de alquileres en sus barrios.

JESÚS Y RASCANYA, DONDE MÁS RÁPIDO SE ALQUILA EN VALENCIA

En la ciudad de Valencia, Jesús fue el único distrito que tuvo un 'alquiler exprés' con un 18% del total de anuncios publicados en idealista, seguido de Rascanya (10%), siendo los únicos que presentan datos de doble dígito en la capital valenciana.

Por el lado contrario, otros barrios con precios medios más caros, al igual que en el resto de grandes ciudades, presentan datos sobre el 'alquiler exprés' más altos, como puede ser L'Eixample (7%), Poblats Marítims (6%) o Ciutat Vella (5%) en Valencia.

CONTRASTES EN SEVILLA

En la ciudad hispalense, podemos encontrar contrastes en la presión de la demanda para cerrar contratos cuánto antes, sobresaliendo Cerro Amate (16%) y Santa Justa-Miraflores-Cruz Roja (10%).

En contraposición, otros distritos más céntricos como Nervión, Los Remedios, Macarena, Triana o Centro presentan cifras por debajo del 10% de la oferta anunciada en el mercado de alquiler en la capital andaluza.

CHURRIANA Y TEATINOS, A LA CABEZA DEL 'RANKING' EN MÁLAGA

En Málaga, los mayores porcentajes en la capital de la Costa del Sol se pueden contemplar en Churriana (13%) y Teatinos (10%), que se encuentran en la parte intermedia de los precios de los alquileres, mientras apenas un 4% se encuentra en Este y Cruz de Humilladero, que son de los distritos más caros de Málaga.