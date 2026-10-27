Ferrovial sube un 9% tras despejar las dudas de la viabilidad de su autopista en Tennessee (EEUU)

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial subía un 9% en los primeros compases de la sesión bursátil de este martes tras despejar las dudas de la viabilidad de la concesión de los carriles exprés I-24 de Tennessee (Estados Unidos).

En concreto, los títulos de la constructora, a las 10.20 horas de la mañana, se alzaban un 9,06%, hasta los 49,12 euros, siendo el valor que más crecía de todo el mercado, habiendo llegado a alcanzar subidas del 11% en los primeros instantes de la jornada bursátil.

Ferrovial ha alcanzado el cierre comercial entre el Departamento de Transportes de Tennessee (TDOT) y el consorcio Drive TN, liderado por la compañía, para dicho proyecto, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La documentación aclara que los pagos totales previstos al TDOT se sitúan en 21.000 millones de dólares (18.810 millones de euros) calculados en valor actual frente a los 24.800 millones (22.214 millones de euros) publicados en la adjudicación, importe que combinaba componentes nominales y de valor actual con arreglo a los pliegos del concurso.

Además, Ferrovial ha explicado que el calendario financiero contempla pagos durante la fase de construcción, entre 2027 y 2033, por un importe nominal de 7.700 millones de dólares (6.897 millones de euros).

La compañía detallará estos datos en una conferencia mañana, donde también tiene previsto comentar una presentación relativa al proyecto I-285 Express Lanes en Atlanta (Estados Unidos), centrada en la descripción general de la infraestructura, el marco tarifario, las características de diseño y los próximos pasos contemplados.

Entrando al detalle del contrato de Tennnessee, cabe resaltar que este comprende una concesión a 50 años para diseñar, construir, financiar, operar y mantener carriles de peaje dinámico a lo largo de 26 millas (42 kilómetros) entre Nashville y Murfreesboro.

La inversión estimada en construcción asciende a 9.200 millones de dólares (8.212 millones de euros), con el inicio de las operaciones esperado para 2034 y una participación del 65% para Ferrovial.