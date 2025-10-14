El Gobierno aprueba la distribución territorial de los 200 millones del Bono Alquiler Joven 2025

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Bono Alquiler Joven 2025 por importe de 200 millones de euros, tal y como consta en las referencias.

Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o, en todo caso, su derecho a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso. Representa una medida de efecto inmediato en el ámbito de las ayudas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables, entendiendo como tales a estos efectos los que determinen las comunidades o ciudades autónomas.

También es compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La suma del Bono Alquiler Joven y las mencionadas ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia.

Por otra parte, es también compatible con la ayuda del Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Si bien, en este caso la suma del Bono Alquiler Joven y esta ayuda tendrá como límite el 75% de la renta arrendaticia.

La propuesta de distribución territorial de las ayudas deberá ratificarse por la Conferencia Sectorial. Una vez confirmado y cumplidos los trámites administrativos, se procederá a la remisión de las resoluciones con las cantidades respectivas a las comunidades autónomas para que acepten y pueda realizarse la transferencia para sus respectivas convocatorias.