El Gobierno nombra a Pablo Torres como subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Torres como subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana y de Pablo Moreno como secretario general técnico del mismo departamento.

Torres es graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Administración Civil del Estado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Desde 2020 hasta finales de 2023, ejerció como secretario general del Centro de Investigaciones Sociológicas. Anteriormente, desempeñó puestos en la Secretaría General del mencionado organismo y estuvo destinado en la Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Desde diciembre de 2023 y hasta la actualidad, ha ocupado el puesto de secretario general técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Por otra parte, Moreno es graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster Universitario en Administración Civil del Estado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y máster Universitario en Gobierno y Derecho Público por la Universidad Alfonso X el Sabio.

Desde el año 2020 ha desempeñado diversos puestos en secretarías generales técnicas, entre ellos, los de técnico superior y consejero técnico en la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Consumo; coordinador de Área y subdirector adjunto en la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde el año 2024 ha ocupado el puesto de vicesecretario general técnico del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.