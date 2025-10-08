El Gobierno reivindica más oferta de vivienda asequible y sostenible en una Comisión de Naciones Unidas

Archivo - El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. - MINISTERIO DE VIVIENDA - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha reivindicado este miércoles la necesidad de desplegar medidas que incrementen la oferta de vivienda asequible y sostenible en el marco de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (Unece) que celebrada en Ginebra (Suiza).

En su intervención, Lucas ha destacado que en España y en muchos países europeos "hay un problema de oferta de vivienda" y ha expuesto las acciones que el Ministerio de Vivienda ya ha puesto en marcha y que está impulsando, a través de los distintos planes y programas como son.

Entre ellos, los Planes Estatales de Vivienda, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) para la industrialización de la vivienda.

También ha destacado las medidas regulatorias, como el control de rentas del alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado, o la normativa aprobada para la implementación de la ventanilla única digital como mecanismo de ordenación de los alquileres turísticos, para garantizar que las viviendas sean para vivir y que eviten los movimientos especulativos, siendo la base para la conformación del Estado del Bienestar.

Además, Lucas ha puesto en valor el Acuerdo conformado por lo miembros de Unece como una nueva oportunidad para focalizar el impulso en el acceso a la vivienda digna, adecuada, asequible y eficiente energéticamente.