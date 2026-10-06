Las inmobiliarias, preocupadas por la reactivación de los decretos de vivienda, piden reglas "duraderas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha expresado este martes su "preocupación" por la decisión del Consejo de Ministros de aprobar de nuevo, con algunas modificaciones, los dos reales decretos-ley en materia de vivienda rechazados por el Congreso el pasado viernes.

La patronal considera que "reformular y reactivar de manera inmediata unas normas que no obtuvieron respaldo parlamentario" profundiza la desconfianza y aleja la posibilidad de alcanzar un acuerdo estable en materia de vivienda.

Fadei ha advertido de que el mercado residencial necesita reglas "claras, previsibles y duraderas", especialmente en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

"La sucesión de cambios legislativos, anuncios y rectificaciones dificulta la toma de decisiones de propietarios, inquilinos, compradores, inversores y empresas, y genera un escenario en el que la incertidumbre termina condicionando la disponibilidad de vivienda", ha asegurado el presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas.

RECLAMA UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO

La federación considera que el debate no debería centrarse en recuperar medidas previamente rechazadas, sino en analizar por qué las políticas aplicadas hasta ahora no han logrado mejorar el acceso a la vivienda. En este sentido, sostiene que España necesita "una estrategia residencial de largo plazo, no una acumulación de intervenciones parciales promovidas al ritmo de la coyuntura política".

Asimismo, ha señalado que las medidas que introducen nuevas obligaciones o limitaciones sin actuar simultáneamente sobre la escasez de oferta pueden trasladar más presión a un mercado ya tensionado, con una posible retirada de viviendas, menos alternativas para quienes buscan alquiler y requisitos de acceso más exigentes.

Según Fadei, esta situación afecta especialmente a jóvenes, familias con ingresos medios y bajos, trabajadores desplazados y colectivos con mayores dificultades para acreditar solvencia.

PIDE MÁS OFERTA Y SEGURIDAD PARA LOS PROPIETARIOS

La patronal ha defendido que la crisis residencial tiene un carácter estructural y requiere actuar sobre sus causas, entre ellas agilizar la creación de vivienda, movilizar suelo disponible, reducir los plazos administrativos, ofrecer seguridad a los propietarios y favorecer la colaboración entre administraciones y sector privado.

También ha reclamado incentivos para incorporar viviendas vacías al mercado y mecanismos que permitan aumentar el parque de vivienda asequible sin descargar toda la responsabilidad sobre los particulares.

Fadei ha cuestionado además que una reforma con capacidad para modificar numerosas leyes y afectar a millones de ciudadanos y operadores económicos vuelva a tramitarse mediante la figura del real decreto-ley.

Para la patronal, una política de vivienda eficaz debe construirse mediante "diálogo parlamentario y social", con una evaluación de sus efectos y escuchando a los agentes del sector.

Por ello, ha reclamado al Gobierno que abandone la dinámica de medidas urgentes y abra un proceso de interlocución con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las organizaciones sociales y los representantes del sector inmobiliario.

La federación ha situado como prioridades "recuperar la confianza y aumentar el número de viviendas disponibles", al considerar que sin un incremento de la oferta, cualquier intervención sobre precios, contratos o condiciones de acceso seguirá repartiendo una escasez cada vez mayor.