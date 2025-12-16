Joan Franco (Tecniberia) insta a buscar el equilibrio entre revolución digital y cambio climático

El presidente de Tecniberia, Joan Franco. - TECNIBERIA

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de ingeniería se enfrentan a tres grandes desafíos mundiales a nivel económico, social y ambiental: la revolución digital, la transición hacia una ingeniería circular y el cambio climático, "retos ante los que deben perseguir siempre el equilibrio".

Así lo ha afirmado este martes el presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, Tecniberia, Joan Franco, en un evento con las empresas asociadas con motivo del cierre del año, informa la entidad en un comunicado.

Franco también ha destacado que las empresas de ingeniería españolas están en el pelotón de cabeza, en sus palabras, de sus homólogas mundiales y ha puesto como ejemplo los contratos en los que participan en los cinco continentes en campos como edificación, obra civil, industria, energía y medio ambiente.

"Ahí radica una evidente y notoria prueba de nuestra potencia empresarial y nuestro liderazgo técnico y tecnológico. En definitiva, nuestro liderazgo e independencia ingenieril. Debemos cuidar, potenciar y fortalecer esta posición. Para ello, es importante lograr la implicación de todos nuestros stakeholders, especialmente de nuestros clientes", ha dicho.

Según se ha analizado en la jornada, la revolución digital debe servir "para optimizar la concepción, el proyecto y la construcción de las infraestructuras, haciéndolas respetuosas con el medio ambiente y facilitar la vida de las personas".

También ha habido consenso respecto a que el sector "debe avanzar en la irrenunciable transición hacia una ingeniería circular evitando la emisión de gases de efecto invernadero y minimizando la generación de residuos".

En cuanto al cambio climático, las empresas han de afrontar los retos y riesgos que representan los eventos climáticos "cada vez más extremos revisando el grado de resiliencia de las infraestructuras, adaptándolas a las nuevas situaciones más cambiantes y severas que presenta la naturaleza".

MARC VIDAL

La revolución digital fue el tema central de la conferencia '¿Llegas a tiempo al futuro?' que impartió durante el evento el analista económico y especialista en Transformación digital e Industria 4.0, Marc Vidal.

"No vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época. La tecnología no viene a quitarnos el trabajo, viene a quitarnos el trabajo que no aporta valor. La transformación digital no va de tecnología, va de personas, y la innovación no es opcional, es una cuestión de supervivencia", dijo el experto.

Según Vidal, hay cuatro claves para abordar con éxito el desafío digital: el uso de los datos para generar mejores experiencias de cliente, la utilización de la IA para hacer mucho más eficientes los procesos empresariales, la mutación de los productos a servicios para generar nuevos modelos de negocio y la búsqueda de la excelencia en los equipos humanos, a partir de las competencias a estimular.

"El verdadero riesgo no es equivocarse, es no atreverse. Quien piense que la disrupción es una amenaza, ya ha perdido; quien la vea como una oportunidad, va por delante", concluyó.