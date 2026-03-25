Junts censura el decreto de vivienda impulsado por Sumar y avisa a Sánchez que el de ayudas fiscales es "insuficiente"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha censurado este miércoles el decreto ley auspiciado por Sumar con medidas en materia de vivienda como prohibir los desahucios o prorrogar los alquileres, al tiempo que ha avisado de que el otro decreto con rebajas fiscales para paliar el impacto económico de la guerra en Irán es "insuficiente", si bien los de Carles Puigdemont se han mostrado dispuestos a apoyarlo en la votación de este jueves.

Nogueras ha lanzado estas aseveraciones aprovechando la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rendir cuentas de la posición del Ejecutivo en torno al conflicto que ya se extiende a Oriente Medio.

La portavoz de los independentistas ha recordado que muchas de las medidas que incluye el decreto de ayudas fiscales estaban desde "hacía mucho" encima de la mesa del Gobierno y Junts venía avisando desde hace meses que hacía falta bajar los impuestos.

No obstante, ha avisado al presidente: "Señor Sánchez, es consciente de que el real decreto que se vota mañana no es suficiente. Hay ausencias claras". A su vez, Nogueras ha incidido en tachar de "absoluto fracaso" la política económica del Ejecutivo, especialmente en vivienda.

DENUNCIA QUE BARCELONA ES UN "EXPERIMENTO" EN LA VIVIENDA

Sobre ese último punto, Nogueras ha denunciado que Barcelona se ha convertido en una especie de "laboratorio experimental" por aplicar allí la Ley de Vivienda. La diputada ha reprochado que tras la aplicación de la norma la oferta de alquileres ha caído un 90% y los precios se han disparado un 63%. "Han destrozado el mercado de alquiler", ha apostillado.

En lo que se refiere al decreto ley auspiciado por Sumar, Nogueras ha aseverado que está "tan mal hecho" y con "tan poco rigor" que terminará beneficiando a quien no tendría que beneficiar, pues considera que gracias a esta medida los grandes tenedores pueden ampliar el contrato hasta dos años y seguir cobrando la cuota antigua, que es más alta, y también perjudica al pequeño propietario, puesto que si quiere recuperar su propiedad no puede hacerlo.

"Con ustedes y con sus políticas, las familias y las empresas están pagando la crisis, mientras el Gobierno se dedica a construir y a fabricar titulares", ha zanjado.