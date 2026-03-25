Rufián da por "fracasada" la Ley de Vivienda de Sánchez y pide intervenir el mercado obviando a las autonomías

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles que la Ley de Vivienda aprobada en 2023 "ha fracasado" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervenir el mercado inmobiliario obviando que las competencias en este asunto residen en las comunidades autónomas.

Rufián ha hecho esta valoración en el marco de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para rendir cuentas por la posición del Gobierno en torno al conflicto en Irán.

Durante sus intervenciones, el portavoz ha hecho hincapié en la crisis habitacional que sufre el país en la actualidad, a lo que el presidente ha puesto en valor las políticas desplegadas por el Gobierno, y más concretamente la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y pactada con ERC y Bildu.

Sin embargo, Sánchez ha recordado que son las comunidades quienes deciden aplicarla o no y ahora mismo el PP gobierna en la mayoría de ellas que rehúsa aplicar la normativa.

Pero Rufián ya ha sentenciado la norma del Gobierno: "La Ley de Vivienda ha fracasado, no pasa nada, autocrítica". El portavoz ha dicho que la norma se ha quedado corta y no ha servido precisamente porque son las autonomías quienes tienen que activarla.

"AUTOCRÍTICA"

En este sentido, Rufián ha incidido en la importancia de que el Estado intervenga el mercado y acabe con los acumuladores de vivienda para evitar que una persona tarde "casi 60 años" en comprarse un piso o tenga que destinar "casi el 70% de un sueldo en comprarse un piso".

"Autocrítica. La izquierda ha fracasado en cuanto a la vivienda se refiere. Estamos a tiempo. Sí, hemos fracasado, señor presidente", ha subrayado Rufián, quien ha avisado al presidente que los representantes de la izquierda no pueden ser "extraterrestres" y decir que la vivienda "va fenomenal", pues de lo contrario la derecha se va a "comer por los pies" a la izquierda.