Junts exige al Gobierno medidas para aumentar la oferta de vivienda en lugar de decretos ómnibus

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, a su salida de la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha exigido al Gobierno que impulse medidas que aumenten la oferta de vivienda en lugar de un nuevo decreto ley ómnibus que a su juicio no resuelve el problema de fondo, que es la falta de casas en el mercado.

Así lo ha indicado ante el decreto ley auspiciado por Sumar que prepara el Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler hasta 2028 e impulsar otras medidas relativas al mercado inmobiliario, como reformar la Ley del Suelo, y que finalmente prevé aprobar en septiembre.

Formaciones como Podemos ya se han mostrado críticas con esta propuesta y ahora Nogueras, mediante una publicación en la red social 'X', se ha pronunciado también.

En primer lugar, la portavoz de los posconvergentes ha denunciado que la situación del mercado inmobiliario en Cataluña es "insostenible", señalando que por cada piso de alquiler que sale al mercado se presentan cien personas interesadas, un 40% más que hace un año.

En este escenario, Nogueras ha dicho que el Ejecutivo va a aprobar un nuevo decreto ley exigiendo al Parlamento "un sí o un no a un paquete entero de medidas mezcladas, como si la vivienda fuera un todo o nada". "Cataluña no necesita más titulares: necesita políticas que funcionen de verdad", ha aseverado.

A renglón seguido, la diputada ha cuestionado la efectividad de los topes de precios, medida amparada en la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central, argumentando que un tope de precios puede parecer una solución rápida, pero no construye ni un solo piso nuevo. "Esconde el problema un tiempo, mientras la oferta sigue cayendo en picado", ha apostillado.

Además, Nogueras ha criticado que el Estado español tiene recursos suficientes pero no los destina a vivienda, pues, según sus cálculos, en 2025 Hacienda recaudó 325.356 millones de euros, un récord histórico y un 10,4% más que el año anterior; pero España "sólo destina 36 euros por habitante a prestaciones y apoyo en vivienda", mientras que Dinamarca destina 375 euros, Alemania 328, Francia 234.

Con todo ello, la portavoz de Junts ha presentado sus propuestas alternativas, que incluyen una batería de ayudas económicas como desgravar los gastos de alquiler o la parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios.