Kronos Real Estate Group planea extender su modelo de 'branded residences' en España

Tras el "notable éxito" obtenido en Portugal

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kronos Real Estate Group estudia implantar, a través de su filial Kronos Homes, su modelo de 'branded residences' en "enclaves estratégicos" de España tras el "notable éxito" obtenido en Portugal junto a marcas internacionales como Marriott y Hilton.

Según un comunicado de la compañía, este modelo responde a una "demanda internacional creciente" de propiedades que ofrecen "una experiencia residencial completa, con alta calidad arquitectónica, ubicación privilegiada y servicios integrados de excelencia".

En esta línea, Kronos explora la expansión de este concepto en España como parte de su estrategia de crecimiento ibérico. El objetivo es replicar el "éxito" de su "propuesta innovadora", que combina segunda residencia, servicios hoteleros 'premium' y un enfoque "en arte y arquitectura, en destinos turísticos consolidados y con alta conectividad internacional".

Desde la empresa han destacado que los resultados obtenidos en Portugal --con apartamentos turísticos donde el 35% de las propiedades desarrolladas en el Algarve se han vendido a compradores americanos que buscan una segunda residencia con servicios incluidos como limpieza, comidas y mantenimiento integral-- reflejan el "potencial" del modelo de 'branded residences'.

Estas propiedades, con precios que oscilan entre los 245.000 euros y los 1,2 millones de euros, permiten a sus propietarios cubrir los costes de servicios mediante el alquiler de sus residencias varios meses al año, lo que "demuestra tanto su atractivo turístico como su viabilidad como inversión".

PROYECTOS EN PORTUGAL

Actualmente, Kronos comercializa dos proyectos "pioneros" en 'branded residences' en Portugal. En Algarve, Marriott Residences Algarve Salgados y The Residences at The Westin Salgados Beach Resort reúnen 96 residencias "exclusivas" integradas en un 'resort' vacacional "de alto nivel", combinando segunda residencia y servicios hoteleros 'premium' en un destino turístico "de referencia".

En Lisboa, el proyecto MIMA by Kronos Homes albergará el primer hotel Tempo by Hilton en Portugal, acompañado de 51 viviendas residenciales y 180 apartamentos turísticos con servicios, en un desarrollo urbano de uso mixto que "refuerza" la posición de Kronos en el segmento urbano y de alta gama.

"Para Kronos, la Península Ibérica es un único proyecto. España y Portugal son dos mercados con particularidades, pero nuestro planteamiento de negocio es conjunto y complementario", ha destacado el consejero delegado de Kronos Real Estate Group, Saïd Hejal.

Por su parte, el consejero delegado de Kronos Homes, Rui Meneses Ferreira, ha asegurado que la "excelente acogida" que está teniendo el concepto de 'branded residences' en Portugal les anima a analizar su implantación en zonas estratégicas de España, donde detectan una "demanda creciente" de este tipo de producto vinculado a marcas internacionales y con servicios 'premium'.