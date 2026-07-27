La licitación pública sube un 14,2% en el primer semestre, hasta los 17.953 millones de euros

Archivo - Operarios trabajan durante las obras del nudo de la A-67, a 19 de julio de 2024, en Torrelavega - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La licitación pública de todas las administraciones del Estado aumentó un 14,2% en los primeros seis meses de 2026, hasta los 17.953 millones de euros, según las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Concesionarias y Constructoras de Infraestructuras (Seopan).

Las entidades locales, incluyendo ayuntamientos y diputaciones, fueron las que más contribuyeron al alza, tras avanzar un 50% en este periodo, hasta los 8.400 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas retrocedieron un 16,3%, hasta los 4.200 millones de euros.

País Vasco fue la que más las redujo, un 56%, con solo 262 millones de euros licitados en el primer semestre, seguido de Madrid (-54% y 395 millones de euros, Cantabria (-35,4% y 32 millones), Extremadura (-34,4% y 82 millones), Comunidad Valenciana (-32% y 291 millones), Andalucía (-30,2% y 697 millones), Navarra (-29% y 102 millones), Asturias (-25% y 114 millones) y Castilla y León (-5,5% y 368 millones).

Por el contrario, Castilla-La Mancha lideró las alzas, con un incremento del 164%, hasta los 158 millones de euros, seguida de La Rioja (+74% y 112 millones), Galicia (+71% y 590 millones), Canarias (+67% y 195 millones), Aragón (+16% y 93 millones), Cataluña (+15% y 631 millones), Murcia (+5,6% y 48 millones) y Baleares (+5,4% y 162 millones).

En cuanto a la administración general del Estado, incrementó sus licitaciones un 5,1%, hasta los 5.300 millones de euros, pese a la reducción del 24% registrada en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (319 millones de euros) y del 2,3% en el de Transportes y Movilidad Sostenible (2.995 millones).

En el primero de estos dos ministerios llama la atención que no se haya licitado todavía ningún proyecto en lo que va de año en la Dirección General del Agua, frente a los 11 millones del año anterior, aunque las Sociedades Estatales de Agua las aumentaron un 78%. En Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la reducción fue del 84% y en las Confederaciones Hidrográficas del 29%.

Respecto a Transportes, la Dirección General de Carreteras las redujo un 97%, hasta solo 6 millones de euros; Adif otro 21% menos, hasta 1.800 millones de euros; y los puertos las mantuvieron en torno a los 291 millones de euros. Por el contrario, Aena licitó un 219% más (512 millones).