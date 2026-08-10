Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona concentran ocho de cada diez viviendas de lujo

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MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 de las 50 provincias españolas tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en el portal inmobiliario idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea.

De hecho, según este portal, las provincias de Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona concentran el 86% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad.

Idealista señala que, en muchas provincias, con muy pocas viviendas anunciadas, el peso porcentual de las viviendas de lujo es insignificante.

En total, España cuenta con 46.454 viviendas de lujo en el mercado, con precios superiores al millón de euros.

Málaga y Madrid son las provincias donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que tienen cada una el 20% del total nacional. Le siguen, muy de cerca, Baleares con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%).

Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más vivienda por encima del millón de euros, con el 3%, seguida por Cádiz y Valencia (2% en los dos casos).

El ránking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Las Palmas (1%), y Guipúzcoa y Vizcaya (0,7% en los dos casos).

SORIA Y PALENCIA, ÚNICAS PROVINCIAS SIN VIVIENDAS DE LUJO

Por el contrario, en las provincias de Zamora y Teruel apenas hay una vivienda en venta por encima de ese precio. Cuenca cuenta únicamente con dos, mientras Jaén tiene tres y Lugo cinco.

A continuación se sitúan Salamanca, Valladolid y Albacete, con seis viviendas en cada una. En estos casos, su peso sobre el total nacional es insignificante. En las provincias de Soria y Palencia no hay ninguna vivienda por encima del millón.

ESPAÑA CUENTA CON 10.500 VIVIENDAS DE ULTRALUJO

Dento del propio mundo del lujo inmobilario, se encuentran las llamadas viviendas de ultralujo, aquellas con un precio superior a los 3 millones de euros.

A finales de junio, en idealista se anunciaban 10.511 propiedades de este precio, concentradas principalmente en Málaga (3.671 anuncios; el 35% de España) y Baleares (2.942 anuncios; 28%).

Les siguen Madrid (1.830; 17%), Barcelona (608; 6%), Alicante (506; 5%), Girona (263; 3%) y Santa Cruz de Tenerife (247; 2%).

Según los datos de este portal inmobiliario, en un total de 13 provincias no hay viviendas en el mercado por encima de los 3 millones de euros.