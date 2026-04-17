Mapfre y Manova se hacen con un edificio de oficinas en Dublín

Archivo - Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda, a 29 de enero de 2026, en Majadahonda, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mapfre y la alemana Manova Partners han adquirido un edificio de oficinas en Dublín (Irlanda), según ha indicado la aseguradora española este viernes en un comunicado. El activo es el edificio One Haddington Buildings, localizado en el centro de negocios de la ciudad.

El edificio cuenta con cuatro plantas y unos 3.800 metros cuadrados de espacio disponible, así como 23 plazas de aparcamiento. Mapfre ha destacado su conectividad con medios de transporte públicos. Está alquilado por completo con arrendamientos a largo plazo a cuatro inquilinos.

"Una adquisición como la de One Haddington Buildings encaja a la perfección en la estrategia inmobiliaria de Mapfre, que prioriza la inversión en edificios de oficinas de alta calidad situados en zonas 'prime' que puedan suponer una fuente de ingresos estable a largo plazo", ha afirmado el director general de Mapfre, Carlos Díaz Gridilla.

La adquisición, de la que no se ha revelado el importe, se ha formalizado a través del fondo Sieref 2, asesorado conjuntamente por Manova Partners y Mapfre, de la mano de otros inversores españoles. Tiene el objetivo de invertir capital institucional español en inmuebles de oficinas europeas de primera categoría fuera de España.