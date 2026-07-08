El Ministerio de Consumo, convencido de que saldrá adelante el decreto de vivienda antes del final de agosto

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el encuentro con los medios de comunicación y rueda de prensa posterior, a 3 de julio de 2026, en Avilés, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha mostrado este miércoles "convencido" de que el nuevo decreto ley de vivienda saldrá adelante y se presentará al Congreso "antes del final de agosto", incluyendo medidas como la vuelta de la prórroga de los alquileres "reforzada".

El departamento que lidera Pablo Bustinduy ha confirmado que el decreto de vivienda "va a salir antes del final de agosto", como ha acordado el Gobierno de coalición, y que se volverán a presentar para su votación "algunos de los contenidos esenciales" que recogen las que han sido gran parte de las "prioridades" de Sumar en esta legislatura, lo que incluye la prórroga de los alquileres.

"La queremos volver a llevar no porque las prórrogas que se solicitaran durante la vigencia del decreto ley anterior no sean válidas, que lo son todas", sino "para que quien no la pudiera pedir entonces la pueda pedir ahora", han explicado fuentes del departamento, ante "alguna interpretación sesgada" que han observado.

"La queremos llevar reforzada en sus términos y en sus plazos para que la puedan pedir más tarde" los ciudadanos, han señalado.

"Nosotros estamos confiados en que esa negociación salga adelante, por supuesto", han enfatizado.

En ese sentido, fuentes del Ministerio han dicho entender que los partidos políticos "hagan valer sus posiciones y tiren del acuerdo hacia sus postulados", pero se ha mostrado "convencido" de alcanzar un resultado "positivo".

"Si alcanzamos ese acuerdo con la ambición necesaria recogiendo de nuevo las aportaciones de los grupos, creo que va a ser muy difícil no apoyarlo cuando es la primera preocupación y el primer problema que tienen las clases trabajadoras en España", han manifestado.