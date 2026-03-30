Neinor inicia un nuevo programa de recompra de acciones por un máximo de 50 millones de euros

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Neinor ha puesto en marcha desde este lunes un nuevo programa de recompra de acciones por una inversión máxima neta de 50 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El número máximo de acciones a adquirir al amparo del programa no excederá los tres millones de acciones, de las que las primeras 1,35 millones serán destinadas a facilitar el cumplimiento de los programas de asignaciones de acciones para los empleados, directivos y miembros de los órganos de administración de Neinor, y las restantes a su amortización.

El programa de recompra comenzará este 30 de marzo y permanecerá vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

No obstante, Neinor se reserva el derecho a finalizarlo si, con anterioridad a la fecha límite de vigencia, se hubiera cumplido su finalidad y, en particular, si la compañía hubiera adquirido al amparo del mismo el número máximo de acciones, o acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe de la inversión máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.

Asimismo, la inmobiliaria ha explicado que el mencionado programa se destinará a cumplir con los planes de remuneración en acciones y a reducir el capital social mediante la amortización de acciones propias, contribuyendo a la retribución al accionista y al incremento del beneficio por acción.

Esta iniciativa forma parte del plan de remuneración al accionista de 500 millones de euros para el periodo 2026-2027, del cual Neinor ya ha distribuido 92 millones a sus accionistas.