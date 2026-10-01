El Observatorio del Alquiler cifra en 4.290 las viviendas que han salido de la oferta en tres días

Archivo - Bloque de viviendas vacías en la calle Ballestas de Guarnizo - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Alquiler ha detectado entre el 28 y el 30 de septiembre una reducción de la oferta publicada de vivienda en alquiler residencial y temporal que sitúa en unas 4.290 viviendas la desviación respecto a la trayectoria que cabría esperar atendiendo a su evolución inmediatamente anterior.

Según ha informado este jueves el Observatorio, esta desviación equivale a una reducción cercana al 4% frente a la trayectoria inmediatamente anterior de la oferta publicada y se ha producido coincidiendo con el anuncio y aprobación de los Reales Decretos-ley 26/2026 y 27/2026.

La entidad ha señalado que el dato "no permite atribuir todavía" la totalidad de esta reducción a los recientes cambios regulatorios, aunque ha apuntado que la intensidad y velocidad del movimiento "resultan inusuales" y justifican un seguimiento específico durante las próximas semanas.

Además, el Observatorio asegura haber recibido información de agentes inmobiliarios sobre propietarios que están aplazando firmas, paralizando operaciones o retrasando la decisión de poner sus viviendas en alquiler hasta conocer con mayor detalle el alcance de las nuevas medidas.

Este comportamiento apunta, según señala, a una "reacción de cautela ante la incertidumbre regulatoria", aunque todavía no le es posible determinar qué parte de la reducción de oferta responde directamente a decisiones de los propietarios y cuál puede obedecer a otros movimientos habituales del mercado.

El Observatorio ha señalado que la reacción de los últimos días se produce en un mercado en el que la oferta de alquiler residencial ya venía reduciéndose. Según sus estimaciones, desde 2023 más de 120.000 viviendas han dejado de formar parte de la oferta de alquiler residencial.

La entidad ha apuntado que este periodo ha estado marcado por la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y otros cambios regulatorios.

No obstante, ha incidido en la necesidad de distinguir entre coincidencia temporal y causalidad y de analizar por separado los efectos de las normas una vez vigentes y las posibles reacciones anticipatorias durante su anuncio y tramitación.