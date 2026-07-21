La oferta de alquiler permanente cae hasta un 42% en zonas tensionadas y crece en Madrid, Málaga y Palma

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA’,en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente ha vuelto a desplomarse en casi todos los mercados declarados como zonas tensionadas durante el segundo trimestre del año, con caídas lideradas por San Sebastián (-42%), Pamplona (-39%) y A Coruña (-36%), mientras que la oferta de larga estancia crece en 17 capitales no intervenidas, entre las que destacan Málaga (+13%), Palma (+8%) y Madrid (+4%).

Un informe publicado este martes por el portal inmobiliario idealista revela que la única excepción entre las zonas tensionadas con control de precios es Girona, donde la oferta permanente se ha incrementado un 55%.

Por el contrario, el resto de ciudades bajo este régimen legal han registrado reducciones significativas respecto al mismo periodo de 2025: Bilbao (-27%), Lleida (-27%), Tarragona (-16%), Vitoria (-14%) y Barcelona (-11%).

Fuera de las zonas declaradas tensionadas, los mayores descensos en el stock de arrendamiento habitual se han producido en Huesca (-40%), Ceuta (-40%), Huelva (-24%), Melilla (-22%) y Ciudad Real (-20%). Entre los grandes mercados no regulados, Alicante registró un recorte del 7% y Valencia del 3%.

EL ALQUILER DE TEMPORADA ALCANZA EL 29% DEL MERCADO NACIONAL

En el conjunto de España, el arrendamiento de temporada sigue ganando terreno en detrimento del alquiler permanente. Al cierre del segundo trimestre, esta modalidad representaba el 29% de la oferta total del mercado (sin incluir el alquiler turístico), tras experimentar un incremento interanual del 13%, frente a la leve reducción del 0,2% en los contratos de larga duración.

En las zonas tensionadas, los alquileres de temporada se han disparado en A Coruña (+105%), Pamplona (+50%), San Sebastián (+37%) y Bilbao (+33%). Sin embargo, la legislación autonómica en Cataluña ha derivado en caídas en esta modalidad en Girona (-52%), Tarragona (-49%), Barcelona (-42%) y Lleida (-12%).

Pese a esta bajada en la capital catalana, Barcelona sitúa la cuota del alquiler de temporada en el 51% de su mercado (frente al 55% del trimestre anterior). San Sebastián encabeza la clasificación nacional con un 58% de oferta en esta modalidad, seguida de Bilbao (57%) y Cádiz (53%). En Madrid y Málaga supone el 29%, en Sevilla y Valencia el 32%, y en Palma el 22%.

"Los datos confirman que la intervención en el mercado sigue generando escasez allí donde se aplica: la oferta permanente cae de forma acelerada en las ciudades con precios topados, mientras mercados libres como Madrid o Palma recuperan stock", ha explicado Francisco Iñareta, portavoz de idealista.

Iñareta ha subrayado además que, en el caso catalán, el ajuste en el alquiler de temporada tampoco se está traduciendo en un trasvase hacia el alquiler permanente, por lo que el mercado sigue limitando las opciones para las familias que buscan arrendamientos de larga duración.