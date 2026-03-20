La oferta de vivienda en venta cae un 11% en 2025, según idealista

Archivo - Fachada de varios edificios en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en venta en España se redujo un 11% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un estudio publicado por idealista, que apunta a un incremento del stock únicamente en los grandes mercados.

En concreto, solo seis capitales registraron aumentos en el volumen de viviendas disponibles, todos ellos en grandes ciudades. Madrid y Málaga lideraron las subidas, con un incremento del 10% en ambos casos, seguidas de Valencia (8%), Sevilla (6%) y Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, con un crecimiento del 2%.

Por el contrario, el resto de capitales experimentaron descensos en la oferta. Zamora registró la mayor caída, con un desplome del 46%, seguida de Huesca (-39%), Segovia (-38%), Palencia (-35%), Ourense (-34%) y Burgos (-32%). También se produjeron retrocesos destacados en Melilla y Oviedo (-29% en ambos casos), Ávila (-28%), Ceuta (-27%) y Valladolid (-26%).

Entre los principales mercados, Bilbao redujo su oferta un 24%, mientras que en San Sebastián el descenso fue del 15%. Palma registró una caída del 9% y Alicante del 6%.

A nivel provincial, la tendencia fue similar, con incrementos únicamente en la Comunidad de Madrid (3%) y Santa Cruz de Tenerife (2%), mientras que en el resto se registraron descensos. Las menores caídas se dieron en Málaga (-3%), Alicante (-5%), Cádiz (-6%), Valencia (-6%), Sevilla (-7%) y Cáceres (-7%).

Por el contrario, los mayores retrocesos provinciales se localizaron en Zamora (-34%), Segovia (-29%), Palencia (-27%), Lleida (-25%) y Vizcaya (-25%).

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha señalado que, pese a que la oferta sigue mostrando una evolución baja a nivel nacional, los datos del cuarto trimestre podrían anticipar "un cambio de tendencia en los principales mercados españoles".

En este sentido, ha explicado que los elevados precios en algunas grandes ciudades podrían estar dejando fuera a parte de la demanda, lo que reduciría la presión sobre la oferta disponible, si bien ha advertido de que aún es pronto para confirmar esta tendencia y evaluar su impacto en los precios.