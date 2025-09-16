La oferta de vivienda en venta cae un 39% desde 2019, según Idealista

Archivo - Fachada de un edificio en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en venta disponibles se ha reducido un 39% desde que alcanzó su máximo en el segundo trimestre de 2019, según un estudio publicado por Idealista.

Los máximos se alcanzaron entre 2015 y 2022, aunque en los grandes mercados se reparten entre finales de 2015 y finales de 2019.

Así, Madrid y Palma los marcaron en el cuarto trimestre de 2015, Bilbao y San Sebastián, en el segundo trimestre de 2016, mientras que Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga lo hicieron en cuarto trimestre de 2016. En Barcelona el máximo tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2019.

Las tensiones entre oferta y demanda en el mercado de compraventa de viviendas se han visto agravadas durante los últimos años por la reducción generalizada de viviendas en venta en todas las provincias y capitales españolas durante el último periodo.

En 45 de 52 capitales la oferta ha caído a la mitad o más, siendo Valencia la ciudad en la que el stock de viviendas más se ha reducido (78%). Le siguen Segovia y A Coruña (77% en ambos casos), Cuenca, Santander y Bilbao (75% en las 3 ciudades), seguidos por Santa Cruz de Tenerife (74%), Ávila (74%), Vitoria (73%), Pontevedra (73%), Guadalajara (72%), Toledo, Salamanca, Zaragoza y Pamplona (71%).

Entre los grandes mercados, además de Valencia y Bilbao, la oferta se ha reducido un 67% en Sevilla, mientras que en Alicante y San Sebastián lo hizo en un 66%. En Madrid la caída llega al 53% y en Palma al 51%. Por debajo del 50% se sitúan las ciudades de Barcelona (47%) y Málaga (45%).

Por otro lado, las ciudades en las que menos ha descendido el volumen de vivienda en venta han sido Jaén, con un 29%, seguida de Cáceres (33%) y Granada (32%).

Esta caída de la oferta ha sido menos relevante en el caso de las provincias, ya que solo 23 han alcanzado un descenso del 50%. La mayor bajada se ha producido en Vizcaya y Álava, con un 70% de oferta, seguidas por Segovia (67%), Guadalajara (66%), Cantabria (66%), Navarra (65%), Valencia y Huesca (64% en ambas). En la Comunidad de Madrid se ha reducido un 60%, mientras que en Barcelona, un 34%.

Alicante y Jaén, por su parte, son las únicas provincias con una caída inferior al 20%: un 17% en la provincia de Alicante y 19% en Jaén. Les sigue Cáceres con una reducción del 20%, y a continuación se sitúan Málaga (27%), Murcia (31%) y Granada (32%).