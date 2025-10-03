El porcentaje de jóvenes propietarios de una vivienda baja al 30%, cinco puntos menos en dos años

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de propietarios o copropietarios de un inmueble de entre 18 y 34 años ha pasado del 35% en 2023 al 30% en 2025, una de cinco puntos porcentuales en solo dos años, descenso especialmente acusado entre el subgrupo de jóvenes de 25 a 34 años, que hace dos años alcanzaban el 38% de propietarios y hoy apenas representan el 32% (siendo un 16% titulares únicos y un 17% que comparten la propiedad).

Entre los más jóvenes, los encuestados entre 18 y 24 años, solo un 22% son propietarios (11% únicos y 13% copropietarios), según las cifras del informe 'Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025' elaborado por Fotocasa Research.

Según la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, esta caída refleja "la enorme brecha de accesibilidad a la vivienda que sufren las nuevas generaciones", especialmente en la etapa en la que teóricamente se consolidan los proyectos vitales y profesionales de quienes tienen entre 25 y 34 años, lo que supone un desafío debido especialmente a "los obstáculos económicos" como la falta de ahorro, la precariedad laboral y la escalada de precios, que siguen retrasando su acceso a la vivienda en propiedad.

Matos ha añadido que, en estos momentos, la frustración de los jóvenes es "muy alta" y la consecuencia es una generación que se emancipa tarde y cada vez con más incertidumbre.

Entre los españoles menores de 35 años actualmente propietarios de una vivienda, la mayoría (91%) la destina a uso habitual, un porcentaje similar al de 2024 (90%) y superior al de 2023 (86%), mientras caen notablemente los jóvenes que utilizan la vivienda como segunda residencia (del 13% en 2024 al 9% en 2025) o que la alquilan a terceros como residencia habitual (una tasa que ha disminuido del 11% al 7% en el último año), así como el porcentaje de jóvenes que no da ningún uso a una vivienda de su propiedad, que es muy residual y apenas alcanza el 3% del total.

Por otro lado, el 86% de los menores de 35 años que demandan una vivienda, ya sea en compra o en alquiler, lo hacen con la intención de convertirla en su residencia habitual, frente al 10% que planea destinarla a segunda residencia y el 2% que señala que la utilizará para otros usos.

Por su parte, el 6% de los jóvenes compradores reconoce buscar una vivienda como inversión, por lo que, en términos generales, el uso que los jóvenes hacen de la vivienda se mantiene constante con el paso del tiempo. En comparación con 2024, los porcentajes registrados apenas muestran variaciones significativas, y el uso mayoritario de la vivienda por parte de los jóvenes se mantiene como primera residencia.