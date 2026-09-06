El PP busca apoyos para que el Congreso vuelva a pedir la derogación de la Ley de Vivienda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará esta semana al Pleno del Congreso una votación para que se pida de nuevo al Ejecutivo que derogue la Ley de Vivienda aprobada en 2023 ante los "efectos negativos que ha generado desde su entrada en vigor".

No es la primera vez que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha llevado esta petición a la Cámara Baja y ha conseguido un respaldo mayoritario. Hace un año, el PP llevó esa misma petición y salió adelante gracias al voto favorable de Vox, Junts y UPN. El resto del hemiciclo, incluidos PSOE y Sumar, votaron en contra.

Ahora, mediante una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el PP volverá a elevar esta cuestión al Pleno de la Cámara, según consta en el borrador de preguntas, interpelaciones y mociones al que ha accedido Europa Press.

REFORMA DE LA LEY DEL SUELO

Además de pedir la derogación de esa ley, los 'populares' también instan en su propuesta a reformar la Ley de Suelo, con el objetivo de agilizar los procesos de urbanización y desarrollo de suelos aptos para vivienda, especialmente orientados a la promoción de vivienda asequible.

Sumado a esto, el PP insta también a que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo de 24 y 48 horas; bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10% al 4%; ampliar los avales hasta los 40 años para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes; y simplificar los procedimientos administrativos urbanísticos y de concesión de licencias.

VOX LLEVA DE NUEVO SU RECETA FISCAL

Además de las propuestas del PP, Vox también aprovechará el primer Pleno ordinario del nuevo curso político para plantear sus recetas económicas que consideran que reverterían el "empobrecimiento" de los españoles.

Entre las propuestas que defiende la formación de Santiago Abascal, se encuentran rebajas en el IRPF aplicando un tramo exento del impuesto a las rentas inferiores a 22.000 euros, estableciendo un tramo de 22.000 euros a 70.000 euros de base liquidable sujeto al 15% y un último tramo de rentas superiores a 70.000 euros de base liquidable con un tipo del 25%; así como reducir los tipos de ambos tramos en cuatro puntos por cada hijo.

También a través de una moción consecuencia de interpelación urgente, la formación vuelve a pedir una bonificación opcional del 100% de la cuota de la Seguridad Social a aquellos autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.

Otras propuestas plasmadas en la moción, en esta caso consecuencia de una interpelación al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, son el aplazamiento de las liquidaciones de IVA hasta el momento del cobro efectivo de las facturas, sin aplicar ningún tipo de interés; y un IVA del 0% a los productos básicos de alimentación, incluyendo a los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, considerándolos como bienes esenciales.

Vox insta al mismo tiempo a aplicar un tipo superreducido los pañales infantiles y geriátricos; biberones y leches de fórmula pediátricas; servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial, así como establecer de forma permanente el tipo del IVA al 4% en las facturas de luz, de gas y agua para hogares.