El precio del alquiler rompe en julio con 52 meses de alzas tras bajar un 1,6%, según Fotocasa

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en España rompió en julio con 52 meses consecutivos de subidas interanuales tras descender un 1,6%, hasta los 14,14 euros por metro cuadrado, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En valores mensuales (julio sobre junio), el precio del alquiler retrocedió un 4,4%, de acuerdo con los datos que el portal inmobiliario ha publicado este jueves.

"Por primera vez en cuatro años el precio del alquiler baja. La evolución del precio del alquiler confirma lo que veníamos anticipando durante los últimos seis meses. Tras más de cuatro años de subidas ininterrumpidas, el mercado registra su primera caída, un ajuste esperado después de que los incrementos se fueran moderando progresivamente y quedaran atrás las fuertes alzas de dos dígitos", ha subrayado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Para Matos, este cambio marca un punto de inflexión. Así, considera que el precio ha alcanzado el límite de la capacidad de pago de los inquilinos y comienza a corregirse "tras el mayor ciclo alcista de las últimas dos décadas".

"Es especialmente significativo que Madrid y Cataluña lideren estas bajadas, ya que son los mercados donde las rentas habían alcanzado los niveles más elevados. Esto confirma que la moderación comienza precisamente en las zonas donde el esfuerzo económico exigido a los hogares era más extremo", ha recalcado Matos.

En concreto, Cataluña lideró en julio los descensos del precio del alquiler, con una caída interanual del 16,3%, la más acusada de su serie histórica. Le sigue Madrid, con un retroceso del 10,6%, el segundo mayor registrado, sólo por detrás del 10,7% de abril de 2021. También registró un descenso interanual de sus precios País Vasco, con una bajada del 0,1%.

Por contra, en el resto de regiones se registraron ascensos interanuales. Los mayores repuntes en el precio del alquiler los protagonizaron Aragón (+13,3%), Castilla-La Mancha (+11,7%), Navarra (+8,6%), Extremadura (+8,3%), Asturias (+7,5%), Canarias (+7,2%), Comunidad Valenciana (+6,2%) y Castilla y León (+5,7%).

A continuación se sitúan Murcia (+5,2%), Andalucía (+4,4%), Galicia (+2,4%), La Rioja (+2,2%), Baleares (+0,3%) y Cantabria (+0,2%).

MADRID, LA COMUNIDAD MÁS CARA

Según los datos de Fotocasa, Madrid es la comunidad autónoma con el alquiler más caro, 19,27 euros mensuales por metro cuadrado. Le siguen Baleares (19,07 euros/m2 al mes), Cataluña (17,08 euros), País Vasco (16,98 euros) y Canarias (16,09 euros).

A continuación se sitúan Comunidad Valenciana (14,80 euros/m2 al mes), Cantabria (14,03 euros) y Navarra (13,02 euros).

En el otro extremo, con los precios más asequibles, figuran La Rioja, con 10,09 euros por metro cuadrado al mes; Castilla-La Mancha (9,14 euros) y Extremadura (7,87 euros).

Por provincias, Fotocasa detecta en julio incrementos interanuales en 46 de las 50 provincias, con avances superiores al 10% en once de ellas, especialmente en Cuenca (+24,9%), Guadalajara (+23,7%), Ciudad Real (+19,4%), Tarragona (+17,6%) y Palencia (+16,8%).

Sólo cuatro regiones registraron descensos interanuales en el precio del alquiler: Barcelona (-18,2%), Madrid (-10,6%), Ávila (-5,1%) y Soria (-0,2%).

Las provincias más económicas para alquilar una vivienda son las de Jaén, con 6,91 euros/m2 al mes; Cáceres (7,85 euros), Badajoz (7,90 euros) y Teruel (7,96 euros), mientras que las más caras son las de Madrid (19,27 euros); Baleares (19,07 euros); Guipúzcoa (19,07 euros); Barcelona (17,86 euros); Vizcaya (16,49 euros), y Málaga (16,23 euros).