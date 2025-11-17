El precio medio del alquiler en España sube un 13,5% interanual en octubre, según Fotocasa

Archivo - Carteles de alquileres de viviendas en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17, EUROPA PRESS

El precio medio de la vivienda en alquiler ha subido un 13,5% en su variación interanual, sumando ya 44 meses (3,6 años) de subidas y situando su precio en 14 euros por metro cuadrado en el mes de octubre, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa.

El índice revela que se están ofertando pisos 134 euros al mes más caros que hace un año, por lo que, según la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, "nunca los inquilinos se habían enfrentado a niveles tan elevados", a pesar de que tras tres años consecutivos de subidas récord, por primera vez "empieza a vislumbrarse un cambio de tendencia".

Según Matos, el mercado muestra una evolución "a dos velocidades": mientras las capitales más tensionadas comienzan a moderar su crecimiento por debajo del 10%, son ahora las zonas rurales o menos pobladas, que todavía tienen un mayor margen de recorrido, las que registran incrementos de dos dígitos, lo que sugiere que el precio del alquiler "podría estar cerca de su punto de inflexión".

Los precios del alquiler han alcanzado este mes precios superiores a los de hace un año en todas las comunidades autónomas, registrando incrementos superiores al 10% Cataluña (23,2%), Castilla-La Mancha (14,6%), Aragón (13,5%), Extremadura (12,8%) y Asturias (11,5%), seguidas de otras como Baleares y Comunitat Valenciana (9,7% en ambas) o La Rioja y Andalucía (8,9%).

Las comunidades con viviendas más caras para alquilar son Madrid, con 21,28 euros por metro cuadrado al mes; seguida de Cataluña, con 20,12 euros; Baleares, con 19,04 euros; y País Vasco, con 17,43 euros mensuales.