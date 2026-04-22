El precio medio del suelo urbano retrocedió un 2,6% al cierre de 2025, según Vivienda

Archivo - Edificios de vivienda en construcción. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano cerró el año 2025 en 171 euros, lo que supone un 2,6% menos que igual periodo del año anterior, pero un repunte del 1,9% respecto al trimestre previo, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

Así, se registraron retrocesos en País Vasco (-27,4%), Galicia (-23,6%), Cataluña (-13%), Castilla y León (-10,7%), Comunidad de Madrid (-7,4%), Extremadura (-7,4%) y Andalucía (-1,2%). En el lado contrario, los precios se dispararon en Aragón (+155,4%), La Rioja (+56,4%) y Cantabria (+23%).

A pesar de ello, en valores absolutos, los precios medios más altos por metro cuadrado en el cuarto trimestre se registraron en Islas Baleares (387,7 euros), Comunidad de Madrid (310,6 euros) y Canarias (247,4 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado aumentó un 3,6%, hasta situarse en 302,5 euros.

LAS TRANSACCIONES AUMENTAN UN 93,4% EN TASA INTERANUAL

Asimismo, en el último trimestre del año se realizaron 8.473 transacciones, un 93,4% más que hace un año y un 13,4% más que en el trimestre previo.

Según el tamaño del municipio, entre octubre y diciembre, en los municipios de menos de 1.000 habitantes se realizaron 853 transacciones, un 133,1% más que hace un año, mientras que en los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes se realizaron 2.082 (+107%).

Por su parte, en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones fue de 1.647 (+130%), mientras que el avance fue del 86,9% en los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, donde las transacciones totalizaron en 2.592 unidades.

Por comunidades autónomas, del total de transacciones, Cataluña (1.664) destaca como la Comunidad en la que más se han registrado. Por detrás, le siguen Andalucía (1.463), Castilla-La Mancha (1.171) y Castilla y León (936).

Además, el cuarto trimestre ha cerrado con un total de 10,4 millones de metros cuadrados de superficie trasmitida, un 55,7% más en tasa interanual, lo que ha supuesto casi 1.399 millones de euros (+106,2%).