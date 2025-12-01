El precio de la vivienda aumenta un 18,8% en noviembre, el incremento más elevado en 20 años, según Fotocasa

Archivo - Viviendas y pisos. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en venta vuelve a alcanzar máximos en noviembre con un aumento del 1,4% respecto a octubre y del 18,8% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone el incremento interanual más alto de los últimos 20 años, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

El precio medio de las viviendas ofertadas en noviembre alcanzó los 2.828 euros por metro cuadrado, por lo que, de acuerdo con Fotocasa, el valor medio de una vivienda es de 226.208 euros, frente a los 190.382 euros de noviembre de 2024.

Según la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, el precio de la vivienda está creciendo a un ritmo "inédito", impulsado por "un desequilibrio estructural entre oferta y demanda", ya que la demanda cuadruplica la oferta.

Matos ha añadido que "aunque a nivel nacional los precios se mantienen aun ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-4,2%), en las ciudades más dinámicas ese techo ya ha sido superado con claridad", lo que refleja "una oferta incapaz de absorber el fuerte ritmo de creación de hogares" y, al mismo tiempo, "la mejora de las condiciones hipotecarias impulsa el fortalecimiento de la demanda".

SUBIDAS DE MÁS DEL 10% EN 11 COMUNIDADES

Por regiones, los precios de la vivienda en venta se han incrementado respecto a los de hace un año en las 17 comunidades autónomas, con subidas superiores al 10% en Región de Murcia (24,4%), Comunitat Valenciana (23,5%), Asturias (23,4%), Andalucía (20,7%), Canarias (20,2%), Cantabria (18,6%), Madrid (14,9%), Baleares (14,8%), Cataluña (14,3%), País Vasco (12,0%) y Galicia (11,4%), seguidas de La Rioja (8,6%), Castilla y León (7,9%), Aragón (6,3%), Castilla-La Mancha (5,9%), Navarra (4,5%) y Extremadura (4,0%).

El precio del metro cuadrado más caro se encuentra en Baleares (5.206 euros) y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto, 5.059 euros por metro cuadrado, seguida de Andalucía con 2.713 euros, Comunitat Valenciana con 2.553 euros, Cantabria con 2.461 euros, Asturias con 2.224 euros, Navarra con 2.185 euros, Galicia con 2.107 euros, Aragón con 1.850 euros, Región de Murcia con 1.830 euros, La Rioja con 1.799 euros, Castilla y León con 1.651 euros, Castilla- La Mancha con 1.300 euros y Extremadura con 1.295 euros.