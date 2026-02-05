El precio de la vivienda crece un 14,4% interanual en enero, según Tinsa

Archivo - Dos edificios en el distrito de Embajadores, a 14 de abril de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada aumentó en el mes de enero un 14,4% interanual y un 0,9% respecto a diciembre, y se sitúa un 11% por encima de los niveles de la inflación, según los datos del 'IMIE General y Grandes Mercados' publicado por Tinsa.

Esta tensión en los precios se debe a la "brecha entre la oferta y la demanda", en palabras de la directora de Servicios de Estudios de Tinsa, Cristina Arias, que explica cómo los precios han subido mucho en "los polos de empleo y focos turísticos".

De esta manera, los territorios insulares han registrado el mayor crecimiento en los precios de la vivienda, con una subida del 2,6% respecto a diciembre y del 21,6% en variación interanual, seguida por las áreas metropolitanas y de costa mediterránea, con un incremento del mes del 1,2% y del 16,6% interanual.

El encarecimiento en las islas es tal que se trata del único territorio del estudio donde el precio medio de la vivienda supera al registrado en el último trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria y cuando se registraron máximos.

Por el contrario, el informe destaca la menor subida de precios en las capitales y las grandes ciudades, con una tasa mensual del 0,3% y una subida del 14,4% respecto al mismo mes del año pasado.

El estudio señala que los niveles de compraventa se han mantenido robustos gracias al crecimiento de la población, el aumento del empleo y el abaratamiento de las hipotecas, aunque "la construcción generó un volumen de vivienda que sigue siendo insuficiente para atender la creación de nuevos hogares", ha afirmado Arias.