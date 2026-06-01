El precio de la vivienda sube un 3,01% en mayo, según pisos.com

El precio de la vivienda en España subió un 0,28% frente al mes de abril y un 3,01% interanual. - PISOS.COM

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España se situó en 2.442 euros por metro cuadrado en el mes de mayo, lo que representa un incremento del 3,01% en comparación con el mismo mes del año anterior y un repunte mensual del 0,28% respecto a abril, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com.

Por regiones, según el análisis, las comunidades autónomas más caras en mayo de 2026 fueron Baleares con 5.180 euros por metro cuadrado, Madrid con 4.585 euros y el País Vasco con 3.315 euros, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura con 852 euros/m2, Castilla-La Mancha (961 euros/m2), Castilla y León (1.245 euros/m2), Galicia (1.482 euros/m2 y Región de Murcia (1.488 euros/m2).

A nivel provincial, Baleares ha liderado la clasificación con 5.180 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid y Guipúzcoa con 3.841 euros, frente a las provincias más económicas encabezadas por Ciudad Real con 723 euros/m2, Jaén con 777 euros/m2 y Zamora con un precio de 789 euros/m2.

En este sentido, los incrementos anuales "más abultados" por provincias se han localizado en Madrid con un 5,04%, Alicante con un 3,47% y Málaga con un 3,20%, en tanto que los descensos más acusados de este periodo se han registrado en las provincias de Zamora (-15,79%), Huesca (-12,59%) y Soria (-10,30%).

Respecto a las capitales de provincia, según los datos, Donostia-San Sebastián se mantiene como la más cara con 6.611 euros/m2, por delante de Madrid con 6.407 euros/m2 y Palma con 5.373 euros/m2, mientras que Jaén ha sido la más asequible con 1.271 euros/m2, seguida por Zamora con 1.305 euros/m2 y Cáceres con 1.458 euros/m2.

Así, las subidas más intensas en las capitales frente a mayo de 2025 se han dado en Ciudad Real con un 6,73%, Toledo con un 4,34% y Teruel con un 4,16%. En el lado opuesto, Valladolid ha liderado los descensos con una caída del -9,12%, seguida de Zamora (-4,28%) y Valencia (-3,24%).

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha asegurado que la vivienda en España ha dejado de ser "únicamente" un mercado para convertirse en un "estado de ánimo colectivo" y ha indicado que la conversación pública "ya no gira alrededor de si los precios subirán o bajarán, sino de quién podrá seguir viviendo en las ciudades y quién quedará expulsado de ellas".

Además, Font ha subrayado la "gran contradicción" del mercado al apuntar que "nunca había existido tanta dificultad para acceder a una vivienda y, al mismo tiempo, tanta convicción de que comprar sigue siendo la mejor forma de crear patrimonio".

Por otro lado, el portavoz del portal inmobiliario ha reconocido que "la financiación ha recuperado un papel silencioso pero decisivo" y, aunque las hipotecas "siguen siendo accesibles", el directivo ha revelado que "ya no solo se trata de tipos de interés o condiciones financieras, sino de un filtro social cada vez más evidente".

En este sentido, desde pisos.com han indicado que tener ahorro, estabilidad laboral o apoyo familiar "vuelve a marcar la frontera entre quienes pueden entrar en el mercado y quienes quedan condenados a observarlo desde fuera", y han concluido que el resultado es un mercado "emocionalmente tensionado", donde las expectativas "pesan más que la lógica".