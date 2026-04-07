El precio de la vivienda subió un 12,9% en España a finales de 2025, más del doble que en la UE

Archivo - Grúas en una zona de construcción de edificios, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). El sector de la vivienda se encuentra en el punto de mira por estar sufriendo en muy poco tiempo numerosos cambios. Uno de ellos es la propuesta del Go - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aumento de los precios de la vivienda en los países de la Unión Europea se situó en el último trimestre de 2025 en el 5,5% interanual, mientras que en la zona euro el encarecimiento respecto del mismo periodo del año anterior fue del 5,2%, según los datos publicados por Eurostat, que estima una subida interanual para España del 12,9%.

La subida del 12,9% del precio de la vivienda en España en el cuarto trimestre de 2025 supone una aceleración de una décima respecto del incremento interanual observado en los dos trimestres precedentes y supone el mayor encarecimiento desde el primer trimestre de 2007.

De este modo, la subida interanual del precio de la vivienda en España cumple tres años superando sustancialmente en cada trimestre al promedio correspondiente a los Veintisiete y la zona euro.

En comparación con los tres meses inmediatamente anteriores, el encarecimiento de la vivienda en la UE fue del 0,8% y del 0,6% entre los países del euro. En el caso de España, la subida trimestral del precio de las casas fue del 1,8%.

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, solo Finlandia (-3,1%) registró un descenso anual en los precios de la vivienda durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que veinticinco registraron subidas. Los mayores aumentos interanuales se registraron en Hungría (+21,2%), Portugal (+18,9%) y Croacia (+16,1%).

En comparación con el trimestre anterior, los precios disminuyeron en Francia (-0,7%), Finlandia (-0,5%) y Estonia (-0,3%), mientras que los mayores incrementos se registraron en Eslovenia (+5,1%), Hungría (+4,2%) y Portugal (+4%).