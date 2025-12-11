El precio de la vivienda usada escaló un 7,8% en noviembre en tasa interanual, según Hogaria.net

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada escaló un 7,8% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.091 euros por metro cuadrado, lo que supone un 0,4% más que en octubre, según datos de Hogaria.net.

Según ha informado el portal inmobiliario en un comunicado, en 48 de las 52 provincias del país se registraron incrementos debido a que la demanda está "en rojo vivo" y la oferta sigue sin dar abasto tras una década de parálisis de la construcción y por la necesidad de vivienda en donde la gente necesita trabajar y residir.

En este sentido, desde el portal inmobiliario han indicado que la escalada en el precio de la compraventa no se entiende sin el mercado del alquiler, ya que la inestabilidad de los precios y escasez de oferta de alquiler obliga a los inquilinos a comprar, lo que es "pura gasolina" para el "fuego" de los precios de la vivienda en venta.

Para Hogaria.net, la solución pasa por movilizar suelo público, acelerar la burocracia para rehabilitar y construir, e incentivar la vivienda asequible. "No más promociones de lujo que solo buscan la rentabilidad a corto plazo", ha añadido.

AUMENTAN LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES

Según el informe, las provincias más caras siguen siendo Islas Baleares, con 4.791 euros por metro cuadrado, Madrid (3.989 euros), Guipúzcoa (3.951 euros), Málaga (3.795 euros) y Barcelona (3.612 euros).

En el polo opuesto, están provincias como Ciudad Real (1.168 euros) y Palencia (1.216 euros). "La brecha entre el norte, la costa y el interior no para de crecer", ha avisado Hogaria.net, que ha lamentado que el derecho a la vivienda "depende más de tu código postal y tu cuenta corriente que de tu necesidad real".

Respecto a la grandes ciudades, Madrid capital subió un 0,8% su precio en noviembre, hasta los 4.953 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de la vivienda usada en Barcelona alcanzó los 4.711 euros (+0,7%).