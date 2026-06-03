Precios de energía y material de construcción suben en torno al 50% hasta abril de 2026 por Irán, según ANCI

Vista de las obras de la urbanización de Ermita del Santo, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios de la energía y de los materiales de construcción han subido en torno al 50% entre enero y abril de 2026 respecto al mismo periodo del 2025 por el conflicto en Irán, según ANCI, que reclama medidas urgentes y excepcionales ante la "actual coyuntura inflacionista global".

La asociación de las constructoras no cotizadas advierte este miércoles de que el sector de la obra pública "se está viendo afectado" a través del mercado energético, la logística marítima y las presiones inflacionistas y "afronta una situación similar a la generada tras el Covid y la guerra de Ucrania, que supuso entonces un severo riesgo a la viabilidad de las obras en ejecución".

Así, señala que el encarecimiento en 2026 de los combustibles y los materiales de construcción derivados del petróleo es igual al acumulado en los dos años de espiral inflacionista resultante de ambos sucesos.

En concreto, estima un incremento del 52% en los precios de los materiales bituminosos y del 47% en los de la energía entre enero y abril del año actual frente al mismo periodo del año pasado, así como de un 14% en el acero corrugado, con base en los Índices del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y de la Cámara de Comercio de España.

Además, estas subidas están suponiendo "importantes sobrecostes" en las obras en ejecución, especialmente en las relacionadas con renovación o rehabilitación de firmes y aquellas con un alto peso de la energía, apunta.

Utilizando los índices del IVE, recoge unos sobrecostes medios en las obras de carreteras del 15%, que alcanzan el 25-30% en las de rehabilitación de firmes.

En ese sentido, avisa del "elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico" de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026, ya que estas obras de rehabilitación de firmes no tienen revisión de precios por su corta duración.

Entre otros incrementos de precios por tipo de obra se encuentran un alza del 4% en las ferroviarias, del 8% en las portuarias (incluido un 17% tanto en explanadas y rellenos portuarios como en muelles de gravedad, la segunda mayor subida analizada), del 9% en las aeroportuarias, de un 5% en hidráulicas, un 4% en costas y un 3% en edificación.

Asimismo, la asociación indica que estos sobrecostes de 2026 se añaden a los acumulados -entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación- en ciertos contratos adjudicados antes de 2021, que están siendo soportados por los contratistas por la limitación del 20% de la revisión excepcional.

Finalmente, ante esta situación ANCI reclama medidas de carácter "urgente y excepcional" para asegurar la viabilidad de los contratos públicos en ejecución, como reactivar el procedimiento de revisión de precios excepcional de 2022 adaptado a la situación inflacionista actual, y recalca la "necesidad de mecanismos ágiles y automáticos de actualización y revisión de precios en los contratos con componente de obra".