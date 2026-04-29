El PSOE desaconseja repetir el decreto ley de vivienda y prefiere aprovechar leyes ya en el Congreso

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez, ha desaconsejado volver a llevar al Congreso el decreto ley para prorrogar los alquileres como exige Sumar y ha recomendado por otras fórmulas legislativas, como aprovechar las leyes que ya están en tramitación en el Congreso.

El PP, Vox y Junts tumbaron el martes en el Pleno del Congreso el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida de los precios del alquiler.

Ante este varapalo, Sumar ya ha dicho que quiere volver a llevar ese decreto ley al Congreso, pero con cesiones a Junts como las bonificaciones fiscales a los caseros para así amarrar el apoyo de los posconvergentes.

A este respecto, la ministra de Vivienda ha dicho: "No desecho la idea del Real Decreto Ley, pero lo que hay que garantizar es que ese Real Decreto Ley vaya a ser convalidado en el Congreso". En este sentido, Rodríguez ha quitado hierro a la fórmula legislativa para intervenir el mercado de los alquileres y ha recordado que hay iniciativas tramitándose en el Congreso que pueden servir.

Como ejemplo ha puesto la proposición de ley para regular los alquileres de temporada que impulsaron Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Con esta norma se pretende incluir este tipo de contratos en la Ley de Arrendamientos Urbanos para equipararlos con los de vivienda habitual y así desincentivar su uso.

La Cámara Baja tomó en consideración esta proposición de ley en diciembre de 2024 y todavía tiene pendiente tramitarse en la Comisión de Vivienda, un paso que de momento está bloqueado por la negativa de Junts a apoyar el texto.

No obstante, Rodríguez cree que puede haber una "oportunidad para seguir trabajando" e intentar sacar esta norma adelante. "El Gobierno no baja los brazos en materia de acuerdo y desde luego vamos a trabajar con los grupos políticos que han abierto esas ventanas de oportunidad", ha dicho en los pasillos del Congreso.

OTRAS FÓRMULAS

Fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez han apostillado que más allá de las votaciones en el Congreso se exploran otras vías legislativas para intentar, entre otros asuntos, poner coto a la especulación de la vivienda.

Prueba de ello, según estas fuentes, son las vías que se están explorando en la Generalitat de Cataluña para poner coto a los fondos de inversión mediante el desarrollo urbanístico o la propuesta elevada a la Unión Europea para que en Canarias se prohíba la compra de viviendas a no residentes.

Otro ejemplo que exponen en el Ministerio pasa por utilizar la figura del real decreto para tumbar alojamientos turísticos ilegales. Sin embargo, denuncian que las comunidades del PP, como es el caso de Andalucía, recurren a la Justicia y torpedean los intentos del Ejecutivo para legislar esta materia, a pesar de que precisamente la comunidad andaluza es la que más alojamientos turísticos ilegales tiene en toda España.

REPROCHA A JUNTS SU POSICIÓN DE MÁXIMOS

Aunque la ministra ha saludado esas "ventanas de oportunidad" que se pueden abrir con Junts, también ha reprochado a la formación de Carles Puigdemont que se mantenga en posiciones de máximos en las negociaciones, de manera que haya que aceptar todas sus propuestas para que voten a favor.

En concreto, Rodríguez ha expuesto que los posconvergentes llevaron al Congreso una proposición no de ley con todas las medidas que consideraban necesarias en materia de vivienda y ha reprochado que estos "no aprobarán ninguna otra cosa que no pase por llevar adelante su proposición no de ley".

"Si los partidos lo único que tienen que ofrecer a los españoles es mantener su programa de máximos, estamos perdidos", ha dicho Rodríguez, que a renglón seguido ha pedido "generosidad" a todos los grupos para alcanzar consensos en materia de vivienda.