El PSOE se desmarca de Sumar y apoya tramitar en el Congreso una ley del PP para permitir juntas de vecinos telemáticas

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso, con los partidos del Gobierno de coalición divididos, ha admitido este martes a trámite una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios.

En concreto, la propuesta del Grupo Popular se ha admitido a trámite con los votos de PSOE, Vox, PNV, ERC, UPN, Coalición Canaria y BNG. Por su parte, EH Bildu y Podemos se han abstenido y Sumar y Junts han votado en contra.

La admisión a trámite del texto no implica su aprobación definitiva, sino que el texto legislativo entra en el cauce parlamentario y ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

El PP ya había impulsado esta misma ley en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Pese a que la iniciativa se aprobó en la Cámara Alta y se remitió al Congreso --de hecho el texto ya está en fase de tramitación en la Cámara Baja-- el partido ha decidido llevarla también a la Carrera de San Jerónimo para someterla a debate.

FUE UN "ÉXITO EN LA PANDEMIA"

El partido de Alberto Núñez Feijóo justifica la necesidad de impulsar esta reforma habida cuenta del "éxito" que tuvo en la pandemia. "Es necesario que se pueda asistir a las juntas por videoconferencia, si así lo ha aprobado previamente la junta de propietarios, o lo tiene incluido en sus estatutos", defienden los 'populares'.

Asimismo, la propuesta avanza en el desarrollo del Libro de Actas Digital para comunidades de propietarios, de manera que la propuesta incluye este nuevo formato en la Ley de 1960 de propiedad horizontal, para que goce de plena seguridad jurídica.