Rodríguez acusa al PP de no estar "a la altura" en materia de vivienda tras criticar los populares su gestión

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España).El pleno acoge hoy el debate de totalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado al Partido Popular (PP) de no estar "a la altura de las circunstancias" en materia de vivienda tras las críticas de los populares a la gestión del Gobierno.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, el diputado del PP Sergio Sayas ha asegurado que los precios de la vivienda han batido "todos los récord" y ha criticado al Gobierno por estar condenando a los jóvenes a un futuro "lleno de precariedad".

"Sus políticas están generando drama social, están condenando a no poder emanciparse y están machacando el futuro de los jóvenes", ha expuesto el diputado del PP, que ha cargado contra la Ley de Vivienda y ha acusado al Gobierno de no tener "legitimidad" en materia de vivienda.

En su intervención, Sayas ha preguntado a la ministra de Vivienda si está satisfecha con los resultados de sus políticas de vivienda, a lo que Rodríguez ha indicado que estaría "más satisfecha si no remara sola".

La titular de Vivienda ha remarcado que son los populares los que "renuncian a gobernar en base a sus competencias", ya que son las comunidades autónomas --la mayoría encabezadas por gobiernos populares -- las competentes en vivienda, y ha pedido al PP no poner "piedras en el camino" para sacar adelante iniciativas en vivienda, como la regulación de alquileres temporales o el próximo Plan de Vivienda.

"No les pido que trabajen en esta Cámara, les pido que no boicoteen el plan que está encima de la mesa y dejen de una vez por todas que las comunidades autónomas hagan lo que tienen que hacer, ejercer sus competencias", ha concluido.