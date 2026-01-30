Rodríguez anuncia que Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana para dar cuenta de la acción de su departamento y de las actuaciones de la Entidad Estatal CASA47, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas en colaboración público-privada, que incluirá las condiciones de asequibilidad de los arrendamientos promovidos por la Entidad Estatal de Vivienda.

Así lo ha indicado este jueves en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la que ha comparecido para dar cuenta de la acción de su departamento.

En la misma, la titular de Vivienda ha indicado que a estas 2.800 nuevas viviendas se suman las 1.600 ya licitadas a lo largo de 2025, por lo que Casa 47 pondrá en licitación un total de 4.400 viviendas al termino de este trimestre.

"Esta es una empresa que nace con solvencia económica dispuesta ya con más de 13.000 millones de euros para los próximos años y que, sin duda, tiene proyectos muy ambiciosos", ha añadido.

La ministra ha recordado que las viviendas en alquiler promovidas por Casa 47, que tiene de germen la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Sepes, ofrecerán contratos de alquiler de hasta 75 años, con revisión.

De esta manera, el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso", con un máximo del contrato de alquiler de 75 años.

