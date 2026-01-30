Isabel Rodríguez reprocha a PP, Vox y Junts su 'no' a la moratoria de desahucios: "Equiparan pobreza con delincuencia"

Archivo - La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Isabel Rodríguez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha censurado este viernes los argumentos esgrimidos por PP, Vox y Junts pata votar en contra del decreto ómnibus que incluía, entre otras medidas, la prórroga de la moratoria de desahucios para gente vulnerable, pues entiende que básicamente lo que han hecho "ha sido equiparar la pobreza con la delincuencia o la criminalidad".

Esos tres partidos y UPN, que suman una mayoría absoluta de 178 diputados en el Congreso, tumbaron el pasado martes el decreto que incluía esa moratoria de desahucios, pero también la prohibición del corte de agua, luz y gas para personas vulnerables y la revalorización de las pensiones. Las formaciones esgrimieron que con esa moratoria se fomenta la 'inquiocupación'.

A la entrada de una comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso, Rodríguez ha lamentado ese rechazo y ha instado a esas formaciones a que "entren en razón y, sobre todo, dejen de utilizar" esos argumentos, que en opinión de la ministra pasan por equiparar la pobreza con la delincuencia o la criminalidad con situaciones en las que se complica la posibilidad de pagar el alquiler.

"Para eso tenemos que estar las administraciones públicas, cuando una persona tiene un tropiezo o cuando sufre de desprotección social", ha argumentado la titular de Vivienda, que a renglón seguido ha recordado que recientemente se ha puesto en marcha hasta 300 millones de euros en ayudas a los caseros por posibles impagos de los inquilinos.